Musica e fede dai giovani per i giovani

Domani per la Giornata Mondiale della Gioventù la Diocesi di Lugano dà appuntameno alla Collegiata di Bellinzona per la Veglia, animata anche da due gruppi giovanili ticinesi.

Ogni anno in tutte le Diocesi del mondo, il sabato precedente alla Domenica delle Palme è, per volere di San Giovanni Paolo II, la Giornata Mondiale della Gioventù. Anche nella Diocesi di Lugano questo evento verrà vissuto attorno al vescovo Valerio: l’appuntamento è per domani sera, sabato 24 marzo, alle 20 nella chiesa collegiata di Bellinzona.

Ad animare la Veglia, oltre alla lettura della Parola, a diverse testimonianze e all’intervento del Vescovo, saranno due gruppi giovanili ticinesi. Il primo, composto da ragazzi delle Medie e da alcuni liceali facenti capo alla chiesa della Sacra Famiglia di Locarno, proporrà alle 20.15 il musical “Il sì alla luce”. Lo spettacolo è incentrato sul tema della Creazione con un richiamo all’armonia, alla ricreazione, allo stupore, alla bellezza, al mistero. L’idea dello spettacolo nasce dal desiderio di Valeria Solla, regista e ideatrice: “Ho studiato musical e teatro in Svizzera interna – ci racconta-: da diverso tempo avevo il progetto di unire alla passione del teatro la dimensione cristiana. Così, insieme a mio marito, docente di religione, abbiamo coinvolto i ragazzi della scuola media e della parrocchia di Locarno. È stata un’esperienza faticosa ma davvero bella!”.

"Sound of Glory" è invece la formazione musicale che animerà l’Adorazione, proveniente dalle parrocchie di Cugnasco e Gerra Piano. Nato la notte di Pasqua dell’anno scorso, la forza di "Sound of Glory" è racchiusa nell’amicizia che lega i componenti del gruppo (una quindicina in totale). Al centro del gruppo vi è la passione per il canto e per la musica, oltre ovviamente a una profonda Fede cristiana. Guida e responsabile del coro è padre Angelico Greco, che è anche l’autore dei testi e delle musiche insieme a suor Maria Cielo. In questo primo anno di vita, il gruppo ha già realizzato decine di concerti/testimonianze portando il messaggio cristiano in tutta la diocesi.

Due componenti del gruppo ci spiegano quello che per loro rappresenta questo gruppo musicale.

"Abbiamo la passione del canto e della musica che ci accomuna e che ci ha uniti come gruppo: attraverso di essa riusciamo a trasmettere il messaggio cristiano anche a chi ci segue. Le due ore di prove il sabato pomeriggio sono un bellissimo momento per staccare da tutto, dimenticare la quotidianità e soffermarsi su una spiritualità più profonda. Oltre ad essere un coro, è per me un bel momento di incontro nella preghiera" ci racconta Marco D’Amario, 22 anni.

“Suono la chitarra acustica e sono una delle voci maschili. Cantare la lode è un momento di intimità con Dio. È come un sacramento: il Signore manifesta la sua presenza e potenza. La musica è liberatoria e unisce chi vi partecipa. Mi sento fortunato a fare parte dei Sound of Glory. Presentiamo brani originali scritti da amici e guide spirituali "vicine di casa". Siamo tante voci e diversi strumenti, ed è bello creare ritmiche e armonie che spaziano proprio a seconda delle caratteristiche di ogni brano. Canzoni che viviamo in modo forte proprio perché diventano "nostre"... cercando le "Sue" ispirazioni. In questo processo si aggiunge la bellezza dell'amicizia e una bella fetta di divertimento” spiega Luca Jegen, 31 anni.

(S.G.)