Musica e fede a sostegno dei più piccoli

SPECIALE SABATO - "Medjugorje per l’infanzia" compie 30 anni; numerosi i progetti concretizzati a favore di bambini e minorenni a cui la vita aveva tolto le speranze.

di Ilaria Sargenti

Quando la bellezza dell’arte, in particolare della musica, incontra la realtà più debole e sofferente, quella dei bambini orfani o abbandonati, si crea una composizione concreta, propositiva ed entusiasta nell’offrire aiuto là dove è necessario. È così che la fondazione “Medjugorje per l’infanzia” ha compiuto in questi mesi 30 anni di generosi progetti a favore di bambini e minorenni a cui la vita aveva tolto le speranze.

Anno dopo anno si è provveduto ad offrire loro una casa, alimentazione sufficiente, assistenza spirituale e una formazione scolastica e professionale che in futuro permettesse loro di guadagnarsi da vivere in un settore lavorativo confacente ai bisogni e alle risorse del loro Paese. «I progetti che abbiamo sostenuto sono divenuti man mano indipendenti. Anche perché abbiamo puntato molto sulla formazione e oggi sono i bambini divenuti adulti che aiutano i loro compaesani più sfavoriti», ci spiega il pianista Mauro Harsch, ideatore della Fondazione.

Un’opera che conquista

Per la raccolta dei fondi, la Fondazione promuove anche serate benefiche con artisti di fama internazionale e particolari manifestazioni musicali. Tra i promotori di “Medjugorje per l’infanzia”, naturalmente, vi sono gli amici musicisti, come artisti sono alcuni membri del Comitato d’onore: l’attrice Sophia Loren, la ballerina Liliana Cosi e il regista Franco Zeffirelli. Musicisti erano pure il maestro Claudio Abbado e il tenore Luciano Pavarotti, già nel Comitato d’onore.

«È incredibile come queste personalità - che avevano declinato molte altre proposte - siano state attratte dalla nostra opera», riflette Mauro Harsch. «Persone alle volte lontane dalla fede cristiana. Anche il fatto che dopo un anno di esistenza già 600 persone avevano aderito alla Fondazione, nonostante le già numerose società di beneficenza presenti, mi ha sempre rimandato a un misterioso intervento della Provvidenza. Al di là della musica che ha dato un notevole contributo».