Noella: "La Madonna mi dia la forza"

La vicenda di Noella Castiglioni, una donna congolese domiciliata a Locate Varesino, è nota anche in Ticino. All’età di 21 anni si sposa con Adelio, volontario da anni in Congo, da cui ha 3 figli. Si trasferisce da allora in Italia, ma spesso ritorna nella sua terra con tutta la famiglia per continuare varie opere di cooperazione insieme al marito. Ma un fatto tragico cambia la vita a lei e alla sua famiglia: nell’agosto del 1995, durante un viaggio di trasferimento per rientrare in Italia, vengono assaliti: il marito Adelio e i 2 figli che erano con loro, insieme a 3 volontari dell’associazione “Mondo Giusto” di Lecco, vengono tragicamente uccisi. Noella miracolosamente sopravvive, ma dopo molti mesi di ospedale e avendo perso milza, rene e l’uso delle gambe, si ritrova su una sedia a rotelle.

Noella è qui con il pellegrinaggio diocesano, che segue già dal 1998 grazie all’amicizia di Enzo Castelli (oggi Enzo non c’è più, ma in pellegrinaggio c’è il figlio Ivan). Ha una grande fede nella Madonna, alla quale in primo luogo dice sempre grazie per il sostegno. Maria è la sua forza. Una forza che ha ritrovato dopo il dramma del 1995 e che le ha permesso di creare una sua associazione la “PARSAC onlus”, con la quale grandi opere ha realizzato in Congo: per esempio una scuola per 350 bambini, oppure un centro per bambini sordomuti o ciechi che può ospitare 50 ragazzini.

Oggi Noella ha un progetto aperto nelle vicinanze della capitale Kinshasa: un centro di accoglienza per i figli della violenza, cioè di madre violentate che in Congo vengono spesso abbandonati. È già stato acquistato il terreno; sono già stati preparati i mattoni. La crisi del Paese africano, ma pure quella che conosciamo qui da noi, hanno fermato le entrate. «Mi servirebbero ancora 40mila franchi per poter riavviare i lavori e portarli a conclusione».

Questa donna in carrozzina ha una forza interiore enorme. Nonostante le pesanti prove che ha dovuto superare (e proprio quest’anno una sua sorella è morta a causa dell’impossibilità di seguire le cure adeguate contro un diabete fulminante) non si è mai lasciata abbattere. La Madonna l’aiuta, dice lei. Dandole la capacità di trasformare in bene quanto di assolutamente tragico le è capitato. Lei che sta aiutando tante persone, prega perché la Vergine la sostenga.

Un grande sorriso le illumina il viso, quando parla della figlia Francesca (che nel 1995 rimase per fortuna a casa, scampando all’agguato). Oggi Francesca ha due bimbi («identici agli zii periti 22 anni fa», racconta Noella) ed è in attesa del terzogenito. «Sarà una bambina e si chiamerà Sofia», conclude Noella Castiglioni. Donna indomita, generosa, con una fede incrollabile.

Per chi volesse sostenere l’attività di Noella:

CCP 65-791328-9 Bagorha CHIKURU Chiasso

