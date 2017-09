"Non perdete la speranza"

Papa Francesco è arrivato ieri in Colombia poco prima delle 17, le 24 in Svizzera. Dopo aver incontrato all'aeroporto il presidente Juan Manuel Santos, Nobel per la Pace nel 2016 per lo storico accordo con l'ex guerriglia delle Farc, e la 'first lady' Maria Clemencia Rodriguez, il Pontefice è entrato immediatamente 'in medias res'.

Proprio allo scalo, dove è stato accolto con musiche, danze e costumi tradizionali, Francesco ha stretto le mani e salutato alcune delle vittime del conflitto armato che per decenni ha insanguinato il paese. Nel gruppo c'erano militari in divisa e civili.

Bergoglio ha anche avuto il suo primo contatto con un gruppo di giovani. "Non perdete la speranza", ha detto. "Non perdete l'allegria, il sorriso, andate avanti così", ha aggiunto ai ragazzi e ragazze che hanno ballato e cantato, a ritmo rap e della musica locale. Il gruppo fa parte di un programma di recupero dalla droga e dalle strade dei 'barrios', i quartieri più poveri delle città colombiane. "Ancora grazie per il vostro coraggio, non vi lasciate rubare l'allegria, nessuno ve la deve rubare, e che nessuno vi inganni né vi rubi la speranza", ha aggiunto Francesco.

Tra il gruppo dei bambini salutati dal Papa c'era Emmanuel, figlio di Clara Rojas, oggi parlamentare, sequestrata nel 2002 e ostaggio per anni delle Farc nella selva colombiana, dove è nato il piccolo. Quale simbolo di pace, Emmanuel ha consegnato a Francesco una colomba in porcellana bianca creata da una scultrice e fotografa di Bogotà, Ana Gonzalez Rojas.

Successivamente il Papa è stato accolto da un bagno di folla, tra le centinaia di migliaia di fedeli che lo attendevano lungo i 15 km da lui percorsi in 'papamobile' dall'aeroporto alla Nunziatura.

Il programma di oggi

Nella giornata di oggi, papa Francesco incontrerà a Bogotà prima le autorità del Paese e la società civile nella Plaza de Armas della Casa de Narino, pronunciando il suo primo discorso (ore 9.00 locali, le 16.00 in Svizzera). Quindi andrà in visita di cortesia al presidente della Repubblica Santos, nel Salone protocollare sempre della Casa de Narino, il palazzo presidenziale.

Il programma della giornata prevede quindi alle 10.20 (le 17.20 svizzere ) la visita alla cattedrale e mezz'ora dopo la benedizione dei fedeli dal balcone del Palazzo Cardinalizio, seguita nello stesso edificio dall'incontro con i vescovi colombiani.

Alle 15.00 (le 22.00 alle nostre latitudini) è in agenda l'incontro con il Comitato direttivo del Celam nella Nunziatura Apostolica. Quindi, alle 16.30 locali (le 23.30 italiane), la grande messa nel Parco Simon Bolivar, dove sono attesi circa 700 mila fedeli e a margine della quale Francesco incontrerà un gruppo di vescovi venezuelani.

Al suo rientro in Nunziatura, il Pontefice sarà accolto da gruppi di bambini, anziani e disabili, ai quali impartirà una benedizione.

(Red/Ats)