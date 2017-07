Nuova via per la santità: l'offerta della vita

Una nuova via per diventare Beati e Santi. È quella che ha stabilito oggi, martedì, il Papa nel Motu proprio “Maiorem hac dilectionem” : la strada dell’offerta gratuita della vita. L’esempio per capire a cosa alluda Bergoglio, viene da quei missionari che nel nome di Cristo sono rimasti accanto a malati contagiosi, contraendo la stessa malattia e morendo. Finora la Chiesa cattolica prevedeva che si potesse procedere alla beatificazione di un Servo di Dio percorrendo due vie: quella del martirio o quella delle virtù eroiche. Da oggi ci sarà anche “l’offerta della vita”. Resta la necessità che in questi casi di dono della vita sia verificato l’esercizio, almeno in grado ordinario, delle virtù cristiane, prima del dono della vita. Inoltre, per la beatificazione è necessario il verificarsi di un miracolo dopo la morte. La riflessione su questa fattispecie risale a papa Benedetto XIV, che si era chiesto se agli onori degli altari potessero salire quelli che avevano dato la vita in un estremo atto di carità, come ad esempio, l’assistenza degli appestati che, scatenando il contagio, diventava causa certa di morte.

(Red)