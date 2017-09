Occhi e cuore aperti sulla Chiesa dei poveri

di Rosalba Bianchetto*

La campagna Missio che inizia nell’ottobre di quest’anno ci invita ad affratellarci con il grande Paese – l’India – e cercare di immedesimarci in un popolo, in una terra lontana, in un ambiente dai colori, dagli odori, dai gesti affascinanti. Una realtà complessa, gioiosa e allo stesso tempo colma delle problematiche di un popolo numerosissimo – 1,3 miliardi – che vive costantemente immerso in tutti gli aspetti della povertà.

In un contesto multi-religioso, dove l’influenza dell’Induismo è preponderante, i cristiani di laggiù ci mostrano che non dobbiamo avere paura di vivere la nostra fede con convinzione, anche se siamo pochi e la nostra influenza diminuisce. È un messaggio che non viene presentato a grandi titoli, perché destinato ai poveri che sono spinti verso le periferie della società. I cristiani di laggiù ci mostrano che la fede può essere sviluppata senza essere ingenua. La gente vede cosa fa la Chiesa, e la Chiesa orienta tutta la sua azione verso il servizio agli altri. È la Chiesa dei poveri che si preoccupa in particolare degli emarginati e degli esclusi della società.

“Servire la vita” è lo slogan proposto per l’ottobre missionario. Tra i molti testimoni riportiamo la figura del vescovo Mons. Robert Miranda che ci ha donato il suo esempio di vita cristiana. Giovane prete in una diocesi al nord dell’India, un giorno comunica al suo vescovo il desiderio di diventare prete in campagna e viene così inviato nella diocesi di Gulbarga, nello stato del Karnataka, dove da 5 anni ne è il Vescovo.

«Gli inizi furono difficili. C’erano circa 20 cattolici e ci si incontrava la domenica. Tutto cominciò con dei sorrisi e dei “namasté” il gesto delle mani giunte. A poco a poco abbiamo conosciuto le persone. La gente era simpatica e accogliente. Oggi… la missione… Gesù è il mio Signore e il mio salvatore. Nel riconoscere tutte le buone cose che il Signore ha fatto per me lo devo testimoniare e annunciare la buona notizia che Dio, nostro padre, ama ciascuno di noi. Annunciare che Dio è un padre pieno di amore, di misericordia ed ha inviato Gesù nel mondo. La Chiesa cattolica apporta dei valori, un modo di vivere, un servizio. Non sono che parole ma ecco ciò che la Chiesa cattolica apporta all’India. È una Chiesa al servizio, una Chiesa che perdona e che ama. Noi siamo a servizio dei poveri, dei malati, dei disabili…».

*Conferenza Missionaria Svizzera Italiana

Per partecipare alla colletta o per ricevere materiale per la Giornata missionaria il recapito è: Missio Centro pastorale S. Giuseppe, Via Cantonale 2A Casella postale 5286 6901 Lugano. Tel. 091 966 72 42 missio[at]missio[dot]ch