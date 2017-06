"Occorre guarire la piaga del terrorismo"

Ancora morti, ancora sangue, ancora vittime innocenti. E il Papa sente di nuovo il bisogno di manifestare la sua vicinanza a chi è colpito dalla "piaga" del terrorismo, flagello da sradicare come quello di ogni conflitto armato.

"Lo Spirito doni pace al mondo intero; guarisca le piaghe della guerra e del terrorismo, che anche questa notte, a Londra, ha colpito civili innocenti: preghiamo per le vittime e i familiari", ha detto Francesco al Regina Caeli in Piazza San Pietro, al termine della messa celebrata davanti a oltre 60'000 persone per la festa di Pentecoste.

L'ultimo attacco si aggiunge ai tanti per i quali Bergoglio ha fatto già sentire la sua voce, e per i quali - anche insieme ai leader musulmani e di altre fedi, l'ultima volta un mese fa in Egitto - ha proclamato che mai nessuna violenza può essere perpetrata in nome di Dio.

Oggi il Papa ne ha parlato mentre contemporaneamente veniva diffuso il suo Messaggio per la prossima Giornata Missionaria Mondiale, che si celebra domenica 22 ottobre. Nel documento, in cui sostiene che "la Chiesa è missionaria per natura; se non lo fosse, non sarebbe più la Chiesa di Cristo, ma un'associazione tra molte altre, che ben presto finirebbe con l'esaurire il proprio scopo e scomparire", Francesco invita a interrogarsi sulla missione della Chiesa e sul ruolo dei credenti "in un mondo confuso da tante illusioni, ferito da grandi frustrazioni e lacerato da numerose guerre fratricide che ingiustamente colpiscono specialmente gli innocenti".

"Il mondo ha essenzialmente bisogno del Vangelo di Gesù Cristo - annuncia -. Egli, attraverso la Chiesa, continua la sua missione di Buon Samaritano, curando le ferite sanguinanti dell'umanità, e di Buon Pastore, cercando senza sosta chi si è smarrito per sentieri contorti e senza meta". "E possiamo pensare - aggiunge - a tante innumerevoli testimonianze di come il Vangelo aiuta a superare le chiusure, i conflitti, il razzismo, il tribalismo, promuovendo dovunque e tra tutti la riconciliazione, la fraternità e la condivisione".

Ecco quindi - ribadisce sulla scorta della sua Evangelii gaudium - che va preferita "una Chiesa accidentata, ferita e sporca per essere uscita per le strade, piuttosto che una Chiesa malata per la chiusura e la comodità di aggrapparsi alle proprie sicurezze".

(Ats)