Oggi nell'inserto di Catholica

Il protagonista della prima pagina di questo inserto di Catholica è suor Ester, religiosa 98enne di St. Maurice in Vallese, che tra il 1945 e il 1950 collaborò alla stampa del GdP e che condivide con noi i suoi ricordi. Tra gli appuntamenti segnaliamo la prima dell’oratorio “Nicolao della Flüe, santo di ieri- coscienza critica di oggi”. Sessanta coristi, cinque musicisti e venti attori per una rappresentazione sacra sulla vita del patrono della Svizzera. In seguito, ricordiamo l’importante anniversario che la comunità parrocchiale di Massagno sta per festeggiare, il prossimo 15 giugno, ovvero i suoi 90 anni di vita; era infatti il 1927 quando i parrocchiani, desiderosi di intensificare la vita pastorale, chiesero un sacerdote stabile. Buona lettura.