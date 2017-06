Oggi nell'inserto di Catholica

In questo inserto estivo di Catholica presentiamo Ignacio Echeverría, il giovane spagnolo amante dello skate che durante l’attacco jihadista del 3 giugno scorso a Londra non ha esitato a difendere i passanti, armato unicamente della sua tavola. Estate, tempo di letture e vacanze: per questo presentiamo anche una carrellata di libri per adulti e bambini e le proposte di campi estivi e di pellegrinaggi organizzati in Diocesi. Buona lettura.