Oggi nell'inserto di Catholica

Dai campi di pallavolo arriva la storia e la testimonianza di suor Giovanna Saporiti, ai vertici di una società di pallavolo italiana. Fondata da una Congregazione di suore più di 30 anni fa per diffondere i valori cristiani attraverso lo sport, AGIL Volley Novara milita oggi nel campionato di serie A1 femminile dove quest’anno ha vinto il suo primo scudetto. Una pagina è dedicata all’”onda travolgente” che, nel mondo ecclesiale, ma non solo, ha provocato l’ultima esortazione apostolica di Papa Francesco, “Amoris laetitia”; nell’articolo sottostante aggiungiamo un commento del cardinale di Vienna, Von Schönborn, che invita alla lettura del documento. Infine, un bel resoconto delle due settimane di campi estivi organizzati dall’Azione Cattolica a Camperio e ad Airolo per oltre un centinaio di ragazzi, che si sono appena conclusi. Buona lettura.