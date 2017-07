Oggi nell'inserto di Catholica

L’inserto di Catholica apre con la testimonianza di Gaetano Troccoli, musicista e compositore di musica sacra. Direttore per anni del coro di Comunione e Liberazione di Pavia, Gaetano ci racconta i suoi incontri con Giovanni Paolo II e Benedetto XVI. Continua la cronaca del pellegrinaggio verso Sachseln: i pellegrini ticinesi arrivati venerdì sera a Biasca, oggi cammineranno fino a Chironico. Pubblichiamo una bella intervista a mons. Lorenzo Baldisseri, segretario del Sinodo appena tornato da Taizé, dove ha incontrato e ascoltato i giovani in vista dell’assise del2018 a loro dedicata. Infine, i racconti e le foto della prima settimana della colonia del Piccolo Principe che quest’anno, per la prima volta, si svolge nella casa La Montanina di Camperio.

(Red)