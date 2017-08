Oggi nell'inserto di Catholica

È padre Guy Luisier, ad aprire l’inserto di Catholica di questa settimana. Religioso dell'abbazia di San Maurizio in Vallese, da cinque anni è a Malandji, collina congolese, per portare avanti la formazione di cinque giovani novizi africani. Ma le circostanze non sono delle più favorevoli: guerra e dissidi tra il governo e le milizie intralciano il lavoro e arrecano danni. La pace è una sfida. Continua poi il nostro viaggio tra le tante esperienze estive proposte dalla nostra diocesi: questo sabato ci soffermiamo su alcune colonie diurne, ovvero i Grest di Cadro, Bioggio e Castelrotto e sul ciclopellegrinaggio in corso in questi giorni in Germania. Inoltre, una bella intervista a padre Angelo Treccani, missionario ticinese in Venezuela. Il religioso parla della difficile e delicata situazione politica ed economica del Paese. Buona lettura.

(Red)