Oggi nell'inserto di Catholica

Sono già trascorsi 10 anni dalla scomparsa di mons. Gianni Danzi, già parroco a Daro, in Ticino, ma anche vescovo in Vaticano e successivamente arcivescovo di Loreto. L’inserto catholica del GdP ricorda la vicenda di questo pastore mosso da una grande passione educativa. I giovani ticinesi come i giovani di tutto il mondo sono interpellati dal Papa a rispondere ad un questionario online sulla fede, la Chiesa, i valori, il senso della vita: ne parliamo con l’assistente della Pastorale giovanile diocesana, don Rolando Leo. L’esperienza della Chiesa in India è al centro della campagna di Missio per l’ottobre missionario di quest’anno. Buona lettura.