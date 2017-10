Oggi nell'inserto di Catholica

La storia dell‘Abate Giovan Battista Sidotti, i 75 anni di Caritas Ticino, il calendario degli eventi per il 25esimo anno della Facoltà di Teologia e molto altro.

L’inserto di Catholica di questa settimana apre con la storia dell‘Abate Giovan Battista Sidotti, ultimo martire in Giappone nel 1715. La sua vicenda sarà ripresa oggi e domani nello spettacolo in scena nella parrocchia di Gentilino. Celebriamo i 75 anni di Caritas Ticino con una bella ed intensa intervista al direttore Marco Fantoni che racconta la storia ma anche i progetti attuali e futuri. Infine, il rettore della Facoltà di Teologia, il prof. René Roux, presenta il calendario degli eventi per il 25esimo anno della Facoltà luganese. Buona lettura.