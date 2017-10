Oggi nell'inserto di Catholica

Bono degli U2 torna a far parlare di sé, ma questa volta non per il lancio dell’ultimo singolo o per qualche esibizione singolare. Al centro della notizia che negli ultimi giorni ha fatto il giro del web vi è la fede vissuta e praticata dal leader degli U2 che è stato recentemente immortalato in chiesa a Bogotà mentre faceva la comunione. È a lui che dedichiamo “il personaggio” di Catholica di questa settimana. Inoltre, nell’inserto riprendiamo le parole del Papa sulla pena di morte pronunciate in occasione della nuova edizione del Catechismo della Chiesa Cattolica. Un altro contributo è quello dedicato alla Rivista della Facoltà di Teologia di Lugano che riprende i contributi del convegno tenutosi alla FTL su “Cristiani perseguitati, martini oggi”. Infine, non poteva mancare una bella pagina sull’apertura della nuova Cattedrale di San Lorenzo a Lugano che ieri pomeriggio ha aperto le sue porte ad autorità ecclesiastiche e politiche per l’inaugurazione ufficiale. Buona lettura.