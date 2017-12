Oggi nell'inserto di Catholica

Nell’inserto natalizio di Catholica si affronta la nascita di Gesù e l’impegno missionario. La riflessione natalizia è di suor Sandra Künzli del monastero di Santa Caterina a Locarno. Suor Sandra ci invita a riconquistare - grazie al Natale - un modo più semplice di vivere. Nell’inserto si ricordano inoltre i 40 anni della Conferenza Missionaria della Svizzera italiana ripercorrendo con un’intervista a Mauro Clerici i principali progetti missionari portati avanti in questi decenni dalla Diocesi di Lugano: dalla Colombia, al Venezuela, al Ciad fino a quello in corso ad Haiti. Ed è una missionaria ticinese, suor Maria degli Angeli da 33 anni in Madagascar, il personaggio a cui è dedicata la copertina dell’inserto. Buona lettura!