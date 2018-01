Oggi nell'inserto di Catholica

L’inserto di Catholica è ampiamente dedicato alla tappa amazzonica del viaggio del Papa in Perù. Bergoglio è il primo pontefice della storia a visitare la regione della più grande foresta al mondo. Da Lima don Roberto Seregni, sacerdote Fidei Domum della Diocesi di Como, racconta l’attesa dei suoi fedeli per la Messa del Papa di domenica e le sfide di un missionario in Perù. È stato pubblicato il volume con gli Atti del Convegno tenutosi in maggio a Roma per il centenario dell’ordinazione episcopale di Aurelio Bacciarini (1873 – 1935), guanelliano e vescovo di Lugano salito alla cattedra di San Lorenzo il 21 gennaio 1917. Oltre alla biografia sono tracciati la spiritualità di Bacciarini, il suo ruolo di successore di don Guanella e l’opera guanelliana in Ticino. L’anno del centenario si concluderà sabato 27 gennaio alle 10 nella chiesa del Sacro Cuore a Lugano con una messa presieduta dal mons. Lazzeri, vescovo di Lugano. Buona lettura!