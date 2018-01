Oggi nell'inserto di Catholica

Nell’inserto di catholica ampio spazio viene riservato alle testimonianze: Padre Francis Limo Riwa, prete di strada a Meru, in Kenya, ci racconta la sua missione tra orfani, bambini abbandonati e ragazzini malati di AIDS. Grazie agli aiuti dell’Associazione ticinese “Futuro e Speranza”, che lo sostiene da quasi 20 anni, ha potuto aprire un grande centro di accoglienza e formazione per oltre 1000 ragazzi e ragazze. Il francescano Padre Francesco Ielpo, della Custodia di Terra Santa, racconta l’impegno dei francescani nel dialogo interreligioso. Incontro con Ilaria Macconi Hecker che presenta il suo libro sulla crisi della parrocchia in Ticino nel secondo dopoguerra (edizioni Dadò). Buona lettura!