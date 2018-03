Oggi nell'inserto di Catholica

Ad aprire l’inserto di Catholica di questo sabato è la storia di don Francesco Alberti, sacerdote cattolico originario di Montevideo, giornalista, direttore del quotidiano “Popolo e liberta” fino al 1939, anno della sua morte. Alberti fu “una delle voci più libere e coraggiose del periodo tra le due guerre mondiali, in un’epoca in cui diversi intellettuali della Svizzera italiana evitavano di schierarsi o addirittura avevano un atteggiamento accondiscendente nei confronti del fascismo”. A lui sarà dedicato un incontro in programma mercoledì prossimo alla Biblioteca Salita dei Frati di Lugano. Diamo spazio, inoltre, alla campagna ecumenica di Sacrificio Quaresimale che, come già detto nelle scorse settimane, quest’anno è dedicata al cambiamento. Raccontiamo dunque del progetto di una ONG sudafricana mirato a migliorare le condizioni disperate dei braccianti. Infine, l’intervista a Mauro Harsch, ideatore della Fondazione “Medjugorje per l’infanzia” che celebra i 30 anni di attività. Buona lettura!