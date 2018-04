Oggi nell'inserto di Catholica

Suor Maria Martinelli, italiana, religiosa e medico chirurgo. Da trent’anni in missione in Africa ci racconta delle sue due vocazioni, professionale e religiosa, e di cosa vuol dire operare in terra africana. È lei il “personaggio” dell’inserto di Catholica di questa settimana. Un servizio è dedicato alla presentazione dei campi estivi: organizzati dall’Azione Cattolica ad Airolo e Camperio sono rivolti ai bambini e ai ragazzi di tutta la diocesi. Inoltre, una interessante riflessione sull’Inferno tra bufale sulla sua esistenza e riflessioni di grandi teologi. Buona lettura.