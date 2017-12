Oltre 15mila giovani riuniti in preghiera

Papa Francesco ha indirizzato oggi un messaggio agli oltre 15 mila giovani che si stanno riunendo in queste ore a Basilea per l’incontro ecumenico europeo organizzato dalla comunità di Taizé. Anche una ventina di giovani ticinesi sono partiti in queste ore per la città sul Reno per partecipare al grande evento ecumenico che riunisce fino al 1. gennaio ragazzi e ragazze appartenenti alle diverse Chiese cristiane in Europa.

I ticinesi, accompagnati da don Rolando Leo, assistente diocesano di Pastorale giovanile, alloggeranno con altri giovani in una parrocchia della città. L’incontro europeo si svolge secondo il programma caratteristico proposto dalla Comunità di Taizé ai giovani: il mattino è dedicato agli incontri in Parrocchia, con la preghiera in comune, una lettura biblica e un incontro a gruppi. Il pranzo -che è preceduto dalla preghiera di mezzogiorno- si svolge in un luogo assembleare del centro cittadino. Durante il pomeriggio sono previste visite culturali e workshop; alla sera, ogni giorno, c’è una grande veglia di preghiera secondo lo stile di Taizé.

La Comunità monastica ecumenica di Taizé, composta da fratelli cristiani di diverse confessioni, sorge in Provenza ed è stata fondata dallo svizzero frère Roger Schutz (1915 - 2005). A Taizé viene esercitata l’accoglienza e proposto un programma spirituale per i pellegrini. Parimenti la comunità organizza da decenni, ogni anno, tra fine dicembre e inizio gennaio, un incontro europeo in una cittadina del continente. Quest’anno, appunto, l’evento si svolge in Svizzera, a Basilea.

(Red)