Padre Imperatori premiato a Tirana

Il 25 maggio padre Mario Imperatori, nel quadro di una cerimonia di premiazione organizzata dall’Università Beder di Tirana, ha ricevuto un premio da parte del Dipartimento di Scienze Islamiche. La motivazione con cui l’Università ha premiato il gesuita ticinese è la seguente: «Per il significativo contributo dato nel campo del dialogo, della convivenza e dell’armonia interreligiosa in Albania e in modo particolare per l’iniziativa e collaborazione nel campo del dialogo accademico tra tre Scuole Teologiche, islamica, cattolica e ortodossa».

Ringraziando a nome dell’Istituto, della Compagnia e della Chiesa, padre Imperatori ha voluto ricordare la sfida rappresentata per tutti dal sangue versato da cristiani e musulmani insieme, uniti nell’essere vittime della criminale e blasfema strumentalizzazione geopolitica del Nome di Dio.

(Red)