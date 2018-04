Passaggio all'Inferno con von Speyr

SPECIALE SABATO - La riflessione sull’Inferno è un tema affascinante poiché descrive in toni intensi e ultimativi la qualità stessa della vita ordinaria.

di Claudio Mésoniat

Negli ultimi tempi la questione dell’Inferno è tornata a infiammare (è il caso di dirlo) le cronache, dopo che quella patetica canaglia di Eugenio Scalfari (giornalista, fondatore del quotidiano italiano “La Repubblica”) ha pubblicato una delle sue ormai famose memorie dei colloqui privati che papa Francesco, per amicizia, gli concede di tanto in tanto da alcuni anni.

Il canagliesco, e il patetico, risiedono nel fatto che il 94enne campione del laicismo italiano, che non registra e non prende appunti durante le conversazioni, riporta quel che la memoria gli restituisce, senza temere a volte di virgolettare le presunte dichiarazioni del Papa su questioni di altissimo contenuto dottrinale. «Io riprendo il senso delle sue parole, anche se lui non le ha pronunciate alla lettera», ha detto beatamente Scalfari, aggiungendo di essere convinto di riferire quanto il Papa «veramente pensa».

Ora, a quanto pare, Francesco avrebbe confidato a Scalfari che l’Inferno non esiste e non avrebbe ragione di esistere perché nell’al di là le anime che avessero rifiutato il perdono di Dio tornerebbero, semplicemente, nel nulla.

Oltre le sparate di Scalfari

Niente male: un Papa che si sbarazza d’un colpo di un paio di dogmi, quello sull’immortalità dell’anima e quello sull’esistenza dell’Inferno. Ce n’è abbastanza per dire con Dante «non ti curar di lui (Scalfari) ma guarda e passa».

Tuttavia, proprio nei giorni scorsi, su un settimanale cattolico romando che si intitola “Éco magazine”, è apparso un articolo che non ha certamente lasciato indifferenti i lettori e, tra questi, chi scrive. Si tratta di un’intervista di Patrice Favre a Yvon Kull, canonico del Gran San Bernardo. Tema: l’Inferno. Kull nel suo libro “Rivisitare l’Inferno, o come diventare immortali”, accredita in sostanza le medesime tesi che Scalfari attribuisce al Papa.

A questo punto mi pare sia giusto riaprire il dossier e riflettere sulle grandi domande dell’escatologia, sui cosiddetti Novissimi, insomma su quel che ci attende dopo la morte, che sia il Purgatorio, l’Inferno o il Paradiso. Non che ne sappiamo granché. Notoriamente nessuno è mai tornato dall’al di là per informarci.