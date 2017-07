"A passo d'uomo" dietro a Wojtyla

di Cristina Vonzun

Se c’è un personaggio che è stato vicino a San Giovanni Paolo II praticamente per quasi tutto l’arco del lungo pontificato, questi è il suo portavoce, il giornalista e medico spagnolo Joaquin Navarro-Valls, spentosi dopo lunga malattia, mercoledì sera, a 80 anni. Dal 1984 al 2006 Navarro ha diretto la Sala Stampa della Santa Sede con l’abilità indiscussa di uomo di comunicazione, abbinata alla sua capacità di cogliere gli umori, i sentimenti e le reazioni degli interlocutori. Consacrato laico nei numerari dell’Opus dei, Navarro è stata una figura chiave del pontificato di Wojtyla.

Nato a Cartagena, in Castiglia, il 16 novembre 1936, si laureò in medicina all’università di Granada nel 1961, continuando gli studi per un dottorato in Psichiatria. Sette anni dopo, la laurea anche in giornalismo e nel 1980 quella in scienze della comunicazione. Inizia così la sua carriera più importante, lavorando per Nuestro Tiempo e poi inviato all’estero per il quotidiano di Madrid ABC. Proprio mentre è a Roma per conto di questa testata, Giovanni Paolo II gli propone il servizio alla Santa Sede. Per lui, laico, fu una sfida. Il punto cruciale Navarro lo propose con ferma e professionale determinazione a Papa Wojtyla, che d’altronde, come Navarro stesso ha raccontato, «voleva migliorare il modo in cui la Santa Sede informa il mondo». Il punto fermo che Navarro chiese e che negli anni si rivelò strategicamente fondamentale fu il totale e completo filo diretto con San Giovanni Paolo II e i suoi più stretti collaboratori. Il Papa stesso ci mise del suo per farsì che il ruolo di Navarro fosse decisivo e performante. Navarro non diventò solo il portavoce, ma molto di più: un consigliere e un amico fidato, una persona che era presente al momento in cui i processi decisionali venivano studiati e messi in atto. Fu così che iniziò in Vaticano un cambiamento progressivo della prassi comunicativa sino ad allora in voga e la comunicazione divenne parte integrante del Pontificato. I giornalisti accreditati sapevano con certezza che quanto Navarro riferiva, era sempre frutto del rapporto diretto con il Papa.

Ma Wojtyla non si limitò a questo aspetto: fece dello psichiatra e giornalista spagnolo un suo qualificato e apprezzato collaboratore al punto che Navarro farà parte della delegazione della Santa Sede anche alle conferenze internazionali delle Nazioni Unite al Cairo (1994), a Copenaghen (1995), a Pechino (1995) e ad Istanbul (1996), per non parlare del riavvicinamento tra Cuba e il Vaticano, un altro momento altissimo di diplomazia che vide coprotagonista il grande comunicatore spagnolo, che in una nottata con il Lider maximo - davanti ad una bottiglia di Vega Sicilia, espressamente aperta per lui da Castro, ma pare soltanto assaggiata - riuscì a concludere il negoziato per l’incontro, avvenuto il 25 gennaio 1998, tra il Papa e Fidel.

Con papa Wojtyla condivise tutti i momenti più intensi di un pontificato che ogni giorno si intrecciava con grandi eventi della storia: le visite di capi di Stato (Gorbaciov in testa), la caduta del muro di Berlino (avvenimento che, come disse alla Radio Vaticana, in qualche modo Giovanni Paolo II sembrava aver «preavvertito»), le vacanze in montagna, le uscite libere del martedì del Papa in Abruzzo o sui monti laziali, i grandi viaggi internazionali, le Gmg e i ricoveri in ospedale, fino alla sera del 2 aprile 2005, quando commosso diede al mondo la notizia della morte dell’amato Pontefice.

Nel suo libro A passo d’uomo, edito da Mondadori, nel 2009, Navarro ripercorre quegli anni memorabili vissuti accanto a San Giovanni Paolo II. Navarro-Valls è stato l’artefice di quel salto di qualità dei media vaticani che rimane nella storia, al di là di ogni riforma. Lui però era anche e soprattutto un uomo di fede e di profondissimo amore alla Chiesa. Anche per questo Navarro Valls convinceva comunicando con il suo stile signorile, universalmente apprezzato, quella Bellezza (con la B maiuscola) che nasceva dal suo incontro con Cristo «bel e buon» pastore. Oggi è in Cielo con San Giovanni Paolo II.