In pellegrinaggio "per concentrarsi sull'essenziale"

Si è svolta ieri, fortunatamente con il bel tempo, la seconda tappa per il gruppo di pellegrini diretti dal Ticino a Sachseln (208 km), per i 600 anni dalla nascita di San Nicolao della Flüe. Costeggiando il fiume Ticino, da Bellinzona sono arrivati a Biasca. Rispetto al primo giorno, durante il cammino la consapevolezza dei partecipanti è cresciuta, come ci testimonia la signora Chiara Lurati, di Agno, che abbiamo raggiunto telefonicamente per farci raccontare questi ulteriori chilometri percorsi: «Oggi mi sono resa conto della fortuna di aver trovato un gruppo abbastanza numeroso, persone molto diverse tra loro ma unite dallo stesso desiderio di un cammino di fede e di speranza. Devo proprio dire che è bello avere una meta comune». «Sono qui - prosegue Chiara - anzitutto per imparare a vivere un po’ di più l’aspetto spirituale della vita e poi per patriottismo, ovvero per chiedere a San Nicolao di aiutare il mio Paese e di guidarlo».

A questo proposito, la soddisfazione per la crescita spirituale che si sta attuando grazie al pellegrinaggio è palpabile: «Don Marco Dania, uno dei sacerdoti che ci stanno accompagnando, nell’omelia della messa mattutina al Sacro Cuore di Bellinzona, ci ha parlato dell’aspetto liberatorio dell’esperienza, che libera da ciò che normalmente ci appesantisce e che ci aiuta a prestare attenzione a cose che nella quotidianità ci sfuggono; insomma, ci ha fatto capire che alla fine del percorso riusciremo a concentrarci sull’essenziale». Certo è una conquista che costa fatica, ma ci sono delle soluzioni anche per questo: «Quando l’energia viene effettivamente a mancare, una buona cosa è la condivisione: parlando con qualche altro pellegrino si ritrova lo stimolo a proseguire; altre volte, invece, è la bellezza del paesaggio che ci circonda a portarci avanti». Sentiamo a questo punto un’altra voce, quella di Dante Balbo: «Oggi, rispetto a ieri, mi ha colpito di più la crescita della fraternità, le persone che piano piano imparano a conoscersi e non sono più così diffidenti, com’è normale che sia all’inizio. Stiamo insomma entrando in una dimensione di confidenza, che in qualche modo, finita la settimana, si spera diventi una piena comunione anche dal punto di vista spirituale». Tra oggi e domani il gruppo proseguirà dapprima alla volta di Chironico, quindi giungerà domenica in serata a Rodi, non senza aver prima visitato e celebrato una Santa Messa nella chiesetta di Gribbio.

