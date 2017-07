A piedi dal Ticino a Sachseln

I pellegrini sono partiti giovedì in direzione della cittadina sul lago di Sarnen per i 600 anni dalla nascita di San Nicolao.

Sono partiti oggi, di buonora dopo aver partecipato alla Messa, i pellegrini diretti dal Ticino a Sachseln in occasione dei 600 anni della nascita di San Nicolao della Flüe. Percorreranno 208 km distribuiti in dieci tappe, e il 1° agosto saranno sul San Gottardo, con gli altri fedeli della Diocesi, per la Messa celebrata dal vescovo mons. Valerio Lazzeri. Il loro cammino proseguirà poi nelle terre d’Oltralpe, per concludersi il 5 agosto al Ranft e a Sachseln. Il gruppo conta tra i 20 e i 34 iscritti, perché alcuni si uniranno ai pellegrini solo per alcune tappe. I partecipanti più giovani hanno 12 anni, il più anziano quasi 80. Come detto, questa mattina la partenza dal Ticino, da due luoghi diversi: la chiesa di San Nicolao di Besso per i sottocenerini e il santuario della Madonna del Sasso per i sopracenerini. I due gruppi si sono riuniti in serata a Bellinzona, alla chiesa del Sacro Cuore dove si è tenuta una Veglia di preghiera. Primo giorno, primo impatto con la fatica del camminare.

Quando abbiamo telefonato per raccogliere le prime impressioni, il gruppo partito da Locarno era fermo a un quarto d’ora dall’arrivo: «Siamo cotti», ci dicono ridendo. «Il morale però è alto. Abbiamo pregato a lungo: tre rosari, una coroncina della Divina Misericordia e l’Ora Media seguita dalla prima riflessione sul quadro delle visioni di Bruder Klaus (la famosa ruota)». A seguire, fino all’ora di pranzo, il silenzio. Un silenzio apprezzato, per continuare la riflessione e per andare a fondo di questa esperienza di cammino, reale e simbolico al tempo stesso.

(Red)