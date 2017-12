"Quel giorno quel neonato..."

di Ilaria Sargenti

«Un giorno suonano alla porta della nostra casa, ero solo. Apro e vedo una giovane ragazza che non avevo mai visto. Aveva un fagottino con una bambina di pochi mesi. Mi disse di dover andare in città per un paio di ore e di non sapere a chi lasciare la bimba. Le risposi che ci avrei pensato io. A tutt’oggi la ragazza non è mai tornata». A raccontare questa vicenda è Mauro Clerici, presidente della Conferenza missionaria della Svizzera italiana, organismo che ha appena compiuto i 40 anni.

Gli abbiamo chiesto una storia dal sapore natalizio, e lui ha pensato a questo aneddoto, tra i tanti che ricorda degli anni passati in missione in Colombia. Naturalmente la vicenda si conclude bene, e parla di accoglienza, proprio come quella riservata dai personaggi del presepe a Gesù. «Questo frugoletto è rimasto da noi per poche ore davvero, perché la donna che ci faceva da domestica ha subito portato a casa la neonata per accudirla. Dopo pochi giorni, visto che risalire alla mamma sarebbe stato impossibile, la domestica e suo marito - sposati da anni ma senza figli - si sono offerti di adottarla. La bimba ha dunque avuto la sua famiglia che l’ha cresciuta con amore e che le ha permesso di studiare».

Dare ai bimbi un futuro dignitoso e un ambiente accogliente è uno degli obiettivi principali delle missioni della Diocesi di Lugano, coordinate dalla Conferenza missionaria della Svizzera italiana. In questi 40 anni sono state costruite e avviate scuole, iniziati progetti educativi e di accoglienza, dato sostegno spirituale alla fede di molta gente nelle missioni in Colombia, Venezuela e Ciad, senza dimenticare gli aiuti estivi prestati dai giovani volontari in vari progetti nel mondo e il nuovo impegno ad Haiti.