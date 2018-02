Riconosciuto a Lourdes un nuovo miracolo

È stato annunciato domenica 11 febbraio 2018, dal vescovo di Beauvais, monsignor Jacques Benoit-Gonin, il riconoscimento ufficiale del 70° miracolo avvenuto a Lourdes. Si tratta della guarigione di suor Bernardette Moriau, che era affetta da una grave paralisi.

La religiosa, oggi settantanovenne, soffriva dalla fine degli anni Sessanta della “sindrome della coda di cavalloˮ, causata da una fuoriuscita della porzione centrale più morbida del disco che provoca pressione sulle radici nervose della colonna lombare. Dal 1987 era impossibilitata a camminare.

Il miracolo è avvenuto l'11 luglio 2008 ma viene annunciato dieci anni dopo, nel giorno della festa di Nostra Signora di Lourdes (11 febbraio), nel 160° anniversario delle apparizioni della Vergine alla veggente Bernadette Soubirous.

“Nel febbraio 2008 il mio medico mi ha invitato al pellegrinaggio diocesano a Lourdes in programma dal 3 al 7 luglio. Io non c'ero mai stata da quando mi ero ammalata. Nella grotta ho avvertito la presenza misteriosa di Maria e della piccola Bernadette. In nessuno caso io ho mai domandato la guarigione. Ho domandato la conversione del cuore e la forza per proseguire il mio cammino di ammalata”.

La guarigione è avvenuta al ritorno nella sua comunità di Besles. “L'11 luglio, durante il nostro tempo di adorazione in comunione con Lourdes, rivivevo nel mio cuore il momento forte della benedizione degli ammalati con il Santissimo Sacramento e ho avvertito veramente questa presenza di Gesù. Alla fine dell'adorazione, ho provato nel mio corpo una sensazione di calore, mi sono sentita bene”.

(Red)