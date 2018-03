In scena il dramma di Cristo sulla croce

di Enrico Parola

Oggi, domenica, nella chiesa del monastero delle Clarisse di Cademario sarà come essere a Cadice: nella città spagnola, il venerdì santo del 1786 risuonarono “Le ultime sette parole di Cristo sulla croce” di Haydn. Ad eseguirle l’Ensemble Rosetum – La Nuova Cameristica, mentre ognuna delle sette parole sarà presentata e commentata da padre Marco Finco, francescano che da anni firma spettacoli teatrali – spesso comici – attraverso cui presentare ai grandi come ai più piccoli le storie di San Francesco e i fondamenti della fede cristiana. Alle 17 la messa, alle 18.30 l’inizio del concerto.

Come è nato questo progetto attorno ad Haydn?

Semplicemente ascoltando la sua opera, che lui stesso considerava una delle più riuscite. Premetto che non sono un musicologo e quindi non mi addentro in analisi formali erudite, ma l’aspetto che mi ha immediatamente colpito è che tutte e sette le “musiche instrumentali”, come le definisce lui, siano degli Adagi. Siamo nel vertice del dramma umano di Cristo e ci aspetteremmo note altrettanto drammatiche, a cui del resto ci ha abituato la tradizione musicale; eppure Haydn non opta per brani concitati ma per pagine calme e riflessive.

Perché secondo lei?

Perché vuole inquadrare tutta la Passione nella prospettiva del “Consummatum est”, del “tutto è compiuto”: Gesù ha coscienza del significato e del valore di questo suo gesto, sta compiendo la volontà del Padre. Per questo Haydn può permettersi di porre come indicazione agogica “Largo” anche al grido «Deus meus, Deus meus, utquid dereliquisti me?», o “Grave e cantabile” a «Hodie mecum eris in Paradiso». L’unica parte concitata è il finale, ma lì il compositore evoca il terremoto che seguì alla morte di Cristo.

Come sviluppa ogni “parola”?

A parte alcune citazioni da “Getsemani”, un testo stupendo dove Charles Péguy riflette rivisitandola la Passione, sono mie meditazioni personali attorno ad ogni parola: tutto il tema del perdono in «Pater, dimitte illis quia nesciunt quid faciunt» e della misericordia in «Hodie mecum eris in Paradiso», il tema dell’essere figli o genitori in «Mulier, ecce filius tuus», l’affidamento totale con «In manus tuas, Domine, commendo spiritum meum» e così via; all’inizio farò una breve introduzione per raccontare la genesi del brano.

A Cadice tutte le candele vennero spente e la chiesa era immersa nel buio: lo farete anche a Cademario?

Così è impossibile, è una chiesa luminosa e a quell’ora fuori c’è ancora luce. Però qualche accorgimento ci sarà; soprattutto ci saranno le sculture di Marcello Chiarenza, ognuna legata a una parola: da quella immediatamente correlata come un Cristo crocifisso a quelle più evocative come una scala che sale in cielo o una mano sanguinante che porge una rosa.

Un’ora di musica lenta, intervallata – ma qualcuno potrebbe anche pensare “aggravata” – da riflessioni su argomenti poderosi e ponderosi: come reagisce il pubblico?

In modo splendido, e non è mai un pubblico di soli appassionati melomani. Le prime volte chiedevo di mantenere il silenzio e di non applaudire tra un brano e l’altro, poi ho capito che era inutile dirlo perché ogni volta si crea un clima di coinvolgimento e quindi anche di silenzio assoluti.