"Senza gambe, senza braccia, senza limiti"

Nato senza braccia ne gambe a causa di una tetramelia che ne ha bloccato la crescita dotandolo solamente di due piccoli piedi, Nick Vujicic è oggi un giovane che gira il mondo diffondendo il suo amore sconfinato per la vita e per Dio. La storia del 35enne australiano, classe 1982, è particolare e la sua attitudine e fede sono da prendere come esempio. Fin da piccolo ha imparato ad usare il computer e a scrivere nonostante il suo handicap e le molte difficoltà a scuola, dove veniva spesso bullizzato a tal punto da considerare il suicidio. È in questi anni che Nick inizia a pregare ogni giorno Dio di “fornirgli” gli arti mancanti, ma è proprio attraverso la preghiera che il giovane riconosce pian piano la fortuna che ha di essere vivo e di poter godere di questo dono.

Supportato dai genitori che lo spingono a vivere una vita “normale”, Nick legge, su consiglio della madre, un articolo che tratta di un uomo affetto da un grave handicap e della sua capacità di andare oltre i propri limiti. Inoltre, grande importanza nella sua crescita, avrà un episodio avvenuto al tempo della scuola, quando Nick si ritrova a raccontare la sua storia ai coetanei che rimangono molto colpiti e lo spingono a non scoraggiarsi ma addirittura a portare la sua esperienza ad un pubblico più folto. È proprio in questo momento che il ragazzo comprende la bellezza della sua esistenza e decide di mettersi in gioco come motivatore professionista, fondando, a soli 17 anni, un’organizzazione no-profit, Life Without Limbs (“Vita senza arti”). La sua fede evangelica pentecostale gli offre la spinta per inseguire il suo sogno: a 21 anni si laurea in Ragioneria e Promozione Finanziaria, in seguito inizia a viaggiare, portando nel mondo la sua storia e il suo amore per la vita. Ancora giovanissimo, Nick, attraverso le sue grandi capacità oratorie, inizia a predicare e raccogliere consensi dal pubblico, al punto che viene invitato a tenere conferenze anche in prigioni statunitensi e in ambito manageriale oltre che religioso; uno degli obbiettivi del fondatore di Life Without Limbs è da subito quello di evangelizzare i più giovani, infatti molte delle conferenze hanno come fil rouge il discernimento giovanile. Nick arriva addirittura ad incontrare diversi capi di Stato con i quali ha la possibilità di interloquire e scambiare opinioni su molti argomenti. È proprio nel corso di uno delle sue conferenze motivazionali a McKinney, in Texas, che Nick incrocia lo sguardo, quasi per caso, di Kanae Miyahara, una giovane donna venuta ad ascoltarlo. I due si innamorano e, nel febbraio del 2012, si sposano su una spiaggia poco distante da Los Angeles. La proposta di matrimonio avviene, ovviamente, in un modo del tutto singolare: il giovane nasconde l’anello in bocca e lo infila sul dito di Kanae che scoppia in lacrime di gioia. Dopo solo un anno, i due sposi hanno la conferma di aspettare un bambino, Kiyoshi e, poco più di 2 anni dopo, Kanae dà alla luce anche il secondogenito, Dejan; entrambi i figli della coppia sono nati senza alcuna deformazione fisica, a conferma della rarità della malattia di Nick.

La grande forza del “predicatore senza arti”, come si fa chiamare, sta nelle sua capacità d’incantare il pubblico e trasmettere empatia attraverso discorsi che toccano il cuore degli spettatori permettendo loro di comprendere l’enorme senso della vita e risvegliare negli animi una fiducia che spesso era andata persa. Ovunque vada Nick si esprime in inglese, ma questo non impedisce lo scambio di emozioni e la creazione di un ambiente vivo, tantomeno la ricezione del messaggio, grazie ad un eccezionale carisma. A renderlo ancora più famoso e conosciuto è stata la sua partecipazione come protagonista nel cortometraggio “Il circo della farfalla” (2009), dove interpreta un uomo affetto da tetramelia sfruttato come fenomeno da baraccone che riesce a raggiungere la felicità scoprendo la sua vera personalità.

Recentemente Nick è stato anche in Svizzera, a Bienne, per l’anniversario dei 100 anni della società biblica di Ginevra (SBG): anche qui ha riscosso un enorme successo radunando 6500 persone nella pista di ghiaccio bernese.

(T.L.)