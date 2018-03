Si parla alla Chiesa con hashtag, video e post

di Ilaria Sargenti

Si stanno parlando soprattutto attraverso i social, i ragazzi interessati al Sinodo sui giovani che si terrà ad ottobre. È il loro linguaggio, fatto di risposte online ai formulari, hashtag, video postati su Facebook, messaggi Whatsapp. Volti da tutto il mondo appaiono in rete, per comunicare le loro discussioni e le loro sensazioni ai giovani incaricati di raccoglierle, ai padri sinodali e a papa Francesco. Questi punti di vista sulla realtà, sulla fede, le loro idee e proposte saranno raccolti dai giovani delegati, circa 300, da oggi al 24 marzo nel corso di una Riunione presinodale. Il documento che ne risulterà sarà sottoposto ai padri sinodali che si riuniranno in Assemblea in ottobre sul tema “I giovani, la fede e il discernimento vocazionale”.

Approfondiamo il tema con padre Giacomo Costa, gesuita e segretario speciale del prossimo Sinodo.

Papa Francesco ha voluto fortemente riunire i padri sinodali per parlare di giovani, da cui riceve stima. La Chiesa riesce a comunicare con la gioventù? Qualcosa è cambiato?

La figura di papa Francesco suscita interesse nel mondo giovanile, ma questo non basta a superare problemi e resistenze, da parte dei giovani ma anche della compagine ecclesiale. Non possiamo nasconderci che nel mettersi in rapporto con i giovani la Chiesa mostri anche un certo spaesamento. Limitandosi ai nostri Paesi occidentali, essa sta uscendo sempre più dal loro orizzonte: a fronte di alcuni giovani credenti convinti, le ricerche sociologiche ne evidenziano pochi altri in ricerca, o agnostici, o passati ad altre fedi, assieme a un gran numero che dalla Chiesa e dalla religione non si aspetta nulla di interessante, o che le ritengono un ingombro di cui liberarsi. Certamente poi la cultura dominante nel mondo giovanile resiste alla componente istituzionale della Chiesa, oltre a richiedere, in modo stimolante ma magari anche un po’ intransigente e idealistico, gesti e stili di vita autentici e concreti.

Cosa potrà fare il Sinodo? Quale il suo ruolo?

Il Sinodo dedicato al tema “I giovani, la fede, e il discernimento vocazionale” – che la riunione dei prossimi giorni contribuirà a preparare – si colloca all’incrocio di queste aspettative e di queste resistenze e avrà il compito di farle dialogare. La strada per farlo può essere proprio quella del discernimento, che papa Francesco ha scelto come prospettiva specifica per il Sinodo. Il discernimento è infatti una modalità di vivere e di orientarsi nel mondo che cambia alla luce di una fede vissuta nella concretezza della storia. Esso è da una parte ciò che la Chiesa ha da offrire ai giovani per mettersi al servizio del loro protagonismo, del loro essere soggetti delle proprie scelte e della costruzione del proprio futuro. Dall’altra è la Chiesa stessa da avere bisogno del discernimento, per riconoscere nelle attese e nelle resistenze dei giovani un “segno dei tempi”, interpretarne il messaggio e scegliere su quali strade muoversi per accogliere la chiamata dello Spirito a ringiovanire ancora il proprio volto, secondo l’espressione del Concilio, così da «corrispondere al disegno del proprio Fondatore, il grande Vivente, il Cristo eternamente giovane». Tanto per la Chiesa quanto per i giovani questo percorso sarà un’occasione per non rassegnarsi a essere marginali e a rischiare, per «Non sopravvivere, vivere!», secondo l’invito che instancabilmente ci ha rivolto papa Francesco nei suoi cinque anni di pontificato.

In cosa consiste la Riunione presinodale?

La Riunione ha l’obiettivo di presentare ai padri sinodali un documento in cui i giovani esprimono il loro punto di vista sulla realtà, le loro idee, il loro sentire, le loro proposte. Vi parteciperanno circa 300 ragazzi in rappresentanza dei 5 continenti ma si vogliono però coinvolgere il più possibile i giovani di tutto il mondo: attraverso i social network anche coloro che non parteciperanno fisicamente alla Riunione potranno unirsi a quelli che si incontreranno a Roma. Tutti sono invitati a partecipare al racconto collettivo e a far sentire la propria voce, inviando le riflessioni ad uno dei gruppi linguistici, a cui ci si deve iscrivere preventivamente sul sito www.synod2018.va o su facebook.com/synod2018.