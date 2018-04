Speranza dentro la miseria

È una grande opera, quella che la svizzera Lotti Latrous sta portando avanti da una ventina d’anni ad Adjouffouin, una bidonville di Abidjan, in Costa d’Avorio. Un’opera che parla d’amore, di vicinanza a chi soffre, di compassione, soprattutto di coraggio. Già, perché a Lotti Latrous, 65 anni, non mancava nulla: un marito premuroso e impiegato nei piani alti di Nestlé, tre figli, una vita agiata con tanto di autista, cuoco e villa. In giro per il mondo, ma con comfort invidiabili.

Poi, nel ‘94, una volta confrontatasi con la realtà delle periferie della città ivoriana dove si era spostata per seguire suo marito Aziz (di origine tunisina), la sua vita inizia a vacillare. Dopo qualche anno di impegno in un ospedale, nel ‘99 fonda con l’aiuto del marito il suo proprio dispensario. E qui, subito, arriva la seconda prova: Aziz Latrous è chiamato a lavorare al Cairo.

Dopo una sofferta riflessione, personale e famigliare, Lotti decide di restare ad Adjouffou, conservando la sua famiglia nel cuore e coltivando i rapporti con frequenti visite reciproche. La riconoscenza di Lotti nei confronti del marito è espressa anche nel nome di una delle opere della Fondazione, “Loaziz d’Espoir” (gioco di parole che significa l’oasi di speranza), l’edificio che ospita i bambini orfani.

E proprio qui nel 2015 è arrivato, accompagnato dal nonno, Ismaël, 16 anni, più vicino alla morte che alla vita. «Spesso Ismaël mi domanda se un giorno andrà meglio», scrive Lotti in una delle sue lettere. «Alle volte si alza per andare in compagnia dei bambini, ma in generale cerca semplicemente il nostro affetto e noi, di amore da offrirgli, ne abbiamo a tonnellate. Mi chiede come sia “là in alto” gli dico che è molto bello, che non c’è ingiustizia, dolore, solo amore e tenerezza. “Come lo so?”, mi domanda.

Beh, ne sono persuasa, perché tutti gli essere umani come Ismaël, che portano la croce quaggiù andranno dritti in Paradiso».

Questa donna, cresciuta nel Canton Zurigo, è stata eletta personalità svizzera dell’anno nel 2004. Oltre alla Casa dei bambini, dove gli orfani sono accolti dalla più tenera età fino alla conclusione dell’apprendistato o degli studi, Lotti ha costruito altre due opere. Il dispensario (Centre Espoir Un) e il ricovero per moribondi, per anziani e persone handicappate (Centre Espoir d’Eux). Le piaghe, ad Abidjan, sono la povertà e l’AIDS. Chi arriva presto al dispensario riceve gratuitamente una diagnosi e i trattamenti per il futuro, che permettono di convivere con la malattia.

Purtroppo molti, come Ismaël, arrivano troppo tardi, e allora si danno ai moribondi cure dignitose e tanto affetto. Alle madri in fin di vita anche la promessa che i loro figli saranno cresciuti amorevolmente. Nel dispensario sono offerte in media 25mila consultazioni generali e sono curati 4mila malati di AIDS, si distribuisce il latte per una quarantina di neonati figli di madri sieropositive. Grazie a donazioni extra si aiutano inoltre centinaia di famiglie nei pasti quotidiani, si paga la scuola a 750 ragazzi del quartiere, si dà una mano a 400 madri per l’affitto e altre 500 sono aiutate finanziariamente finché non possono riprendere un lavoro. Storie di speranza, non sempre a lieto fine, ma lontane dalla disperazione del vivere e morire da soli.

(i.s.)