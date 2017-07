Sul telo i segni di una morte violenta

di Silvia Guggiari

Nuove rivelazioni riguardo agli studi sulla Sacra Sindone sono state recentemente rese pubbliche. Al centro della scoperta ci sarebbe una sostanza individuata vicino alle tracce di sangue sul telo, che consoliderebbe la tesi che il telo sia venuto a contatto con il sangue di un uomo morto per aver subito molti gravi traumi. Lo studio è stato condotto da due istituti del Cnr (Consiglio Nazionale delle Ricerche), l’Istituto Officina dei Materiali (IOM-CNR) di Trieste e l’Istituto di Cristallografia (IC-CNR) di Bari, insieme al Dipartimento di Ingegneria industriale dell’Università di Padova e in collaborazione con alcuni studiosi americani. A spiegarci quanto realizzato, la tesi convalidata e i passaggi futuri della ricerca è il professore Giulio Fanti, docente di misure meccaniche termiche all’Università di Padova e grande appassionato studioso della Sindone, ovvero del lenzuolo di lino che secondo un’antica tradizione ha avvolto il corpo di Gesù dopo la crocifissione e che dal 1578 è conservato a Torino.

Prof. Fanti, come è stata svolta la ricerca?

Il tutto è iniziato nel 1978, quando sono riuscito ad avere dei campioni della Sindone prelevati dallo scienziato americano Ray Rogers e campionati su un nastro adesivo sigillato su un vetrino. Questi rilievi sono rimasti negli Stati Uniti per diverso tempo, fino a quando sono riuscito ad avere la possibilità di analizzarli. Da questi ho poi estratto una fibra coperta parzialmente di sangue che ho consegnato ai ricercatori del Cnr di Trieste, i quali possiedono un microscopio-penna e un metodo avanzato per analizzare direttamente queste particelle attaccate alle fibre, riuscendo ad esplorare il tessuto in nanometri, cioè in milionesimi di millimetro. Tramite questa tecnica particolare svolta a Trieste è risultato che sul telo della Sindone ci sono, vicino alle macchie di sangue, particelle di creatinina e di ferritina, sostanze tipicamente presenti in una persona che è stata percossa e torturata duramente, come si pensa sia successo a Gesù Cristo.

Quali sono le conseguenze di questa scoperta?

Non ci sono conseguenze dirette: sono tanti tasselli che vengono scoperti nel tempo e che mirano a verificare l’ipotesi ormai accertata che la Sindone abbia avvolto un uomo che ora risulta essere duramente torturato. Queste particelle di grandezza nanomettrica, di cui fino a non molto tempo fa non se ne sapeva neanche l’esistenza, fanno escludere totalmente l’ipotesi del falso medievale (ovvero che il telo della Sindone sia opera di un artista di epoca medievale, ndr). Diventa infatti impossibile, a questo punto della ricerca, che l’ipotetico artista nel Medioevo già conoscesse la creatina e l’avesse mischiata col sangue per realizzare il dipinto.

Quali saranno i prossimi passaggi della ricerca?

Gli studi stanno già proseguendo. Sono usciti recentemente due articoli scientifici, uno sulla creatinina e uno riguardante la biliverdina. Quest’ultimo articolo tratta di un’ulteriore novità, ovvero di questa sostanza che sarebbe stata trovata in un’altra fibra adiacente a quelle analizzate per la creatinina, e che offre un’altra informazione molto interessante. La biliverdina, infatti, è una sostanza che si forma in seguito a un travaso di sangue: quando ognuno di noi prende una botta, vede formarsi la tumefazione blu al centro, e dopo qualche giorno, a volte, vede apparire un alone verdastro intorno. Quell’alone è proprio la biliverdina. Con la scoperta di questa sostanza, andiamo a dimostrare che questo uomo è stato torturato (e questo è il risultato che ci viene dato dalla creatinina), ma è stato anche percosso duramente.

Nei prossimi giorni sarò negli Stati Uniti, dove parteciperò a un congresso sulla Sindone e porterò questi risultati per poi capire e discutere come procedere e sviluppare la ricerca.

Questi studi vengono dunque portati avanti in collaborazione con gli USA?

Questo campione ufficiale di fibra, prelevato nel 1978 dal chimico Ray Rogers, proviene proprio dagli Stati Uniti. C’è un’ottima collaborazione con i ricercatori americani che mi hanno messo a disposizione questo materiale per poterlo analizzare.

Per realizzare questi studi è necessario il nulla osta della Santa Sede?

Assolutamente no. Tutt’oggi non è chiaro di chi sia la proprietà del telo; non è detto infatti se sia della Santa Sede o dello Stato italiano. Dal punto di vista della Chiesa, mi risulta che le ricerche scientifiche siano chiuse al 1988 con gli studi con il Carbonio-14; per cui queste sono tutte ricerche che facciamo a livello personale col supporto delle Università. Ho avuto un finanziamento da parte della città di Padova attraverso il quale sono riuscito a portare avanti gli studi sulle datazioni alternative che daterebbero la Sindone al primo secolo dopo Cristo. Novità dunque ce ne sono tante; sono infiniti tasselli che vanno consolidati e messi assieme.

Scienza e fede sembrerebbero dunque sempre più coincidere...

Certamente. Tanto è vero che quando faccio le conferenze metto in risalto questo aspetto, perché sempre più scienza e fede si integrano a vicenda. Per fare un esempio: nei Vangeli si legge che Gesù fu flagellato, sulla Sindone ho contato più di 370 ferite da flagello, senza considerare quelle laterali che non si vedono. Ecco quindi che la scienza ci dice come quest’uomo fu flagellato, integrando quello che leggiamo sui Vangeli.