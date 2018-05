Tante note diverse per un'unica melodia

di Ilaria Sargenti

Partiamo dalla fine, questa volta. Dal saluto del vescovo Valerio ai bambini che si sono dati appuntamento a Lugano, ieri, grazie all’impegno organizzativo degli animatori di Azione cattolica ragazzi. In Diocesi, il 1. maggio per tradizione si festeggia così, con il raduno dei piccoli da ogni angolo della Svizzera italiana. Il Vescovo ha dunque parlato con questi bambini, guardandoli in volto, chiedendo il loro nome, ascoltando ciò che avevano sentito durante la giornata. «La musica per me è importante, sapete», ha detto, spiegando che il motto da lui scelto per il suo ministero episcopale (“Non impediam musicam”) sottolinea proprio l’importanza di ascoltare tutte le voci per poi comporre una sola melodia. Ogni voce proviene da una determinata esperienza, da un preciso carattere, da una singola cultura, come i bambini hanno appreso grazie alle varie attività proposte dagli animatori di AC e dagli ospiti.

Il gruppo teatrale “Sugo d’inchiostro” ha accompagnato i piccoli in un giro del mondo con la fantasia, spostandosi di volta in volta con un sottomarino, una zattera, un treno, visitando la Colombia con i suoi festosi balli, l’Italia con la pizza e così via: ogni luogo una canzone. Dal Brasile sono invece arrivate le proposte di danze e canti della Comunità Shalom con i quali i piccoli partecipanti hanno poi salutato l’arrivo del vescovo Valerio. Come i nostri bambini, anche e soprattutto ballano i ragazzini sudamericani: a mostrarlo è stata la Conferenza missionaria della Svizzera italiana con un breve filmato sulla vita in Perù, accompagnato dal flauto di pan di un peruviano doc.

Giochi di osservazione e di movimento hanno completato le attività proposte ai partecipanti, divisi a gruppetti. Infine non poteva mancare il “lavoretto”: sempre in tema musicale, la costruzione di una nacchera personalizzata che i bambini hanno suonato assieme, diretti dal vescovo in persona (e dall’assistente don Rolando Leo nella prova generale). Una “sinfonia” come lo è stata la giornata di ieri: volti, momenti, età, provenienze e culture diverse, con questi piccoli di oggi che saranno i musicisti del domani. Per un mondo dove la nota diversa non sarà la stonatura ma la variazione che dà carattere alla melodia, dove ogni ritmo sarà importante per il dialogo tra persone e popoli.