Un nuovo libro su San Nicolao

A pubblicarlo Kathrin Benz Morisoli, discendente del Santo Patrono della Svizzera, per la rivista “Arte e Storia”: una bella biografia storica dell’eremita del Ranft.

Nell’anno del seicentesimo di San Nicolao della Flüe (1417 – 1487), patrono della Svizzera, non mancano le iniziative culturali per ricordarlo. Il magazine ticinese “Arte e Storia” dedica il numero di giugno-agosto 2017 alla pubblicazione di una biografia completa del Santo realizzata da Kathrin Benz Morisoli, ricercatrice e discendente di Nicolao.

Il GdP, riguardo a questo interessante lavoro che è uscito lo scorso anno in tedesco per i tipi di Paulus Verlag di Friborgo, aveva intervistato, alcuni mesi fa, l’autrice.

Adesso il volume è stato tradotto e pubblicato in italiano. Il libro presenta non solo una biografia storica, ma anche una sorta di rilettura in forma romanzata della vicenda di Nicolao, arricchita di informazioni sulla storia della Confederazione, dell’Europa e della Chiesa all’epoca del Santo del Ranft.

La pubblicazione è da considerarsi complementare al volume edito dal Giornale del Popolo - Ritter dal titolo “Mistico, mediatore e uomo, i 600 anni di Nicolao della Flüe”. L’autrice, Kathrin Benz Morisoli, ticinese, ha tra i suoi avi proprio il Santo della Flüe. "Mi riproposi di raccontare ex novo la storia del nostro antenato a beneficio dei miei familiari. Volevo potermela immaginare io stessa, volevo sapere perché e come si ritirò ai margini della società, che cosa lo spinse, che cosa accadde esattamente dentro di lui e intorno a lui, e in quale ordine”, scrive l’autrice nella premessa.

Attenendosi a questa road map del libro l’autrice ha esposto la vita di Nicolao con un preciso riferimento a tutte le fonti storiche a disposizione, inserendola nella storia tempestosa della Confederazione.

(Red)