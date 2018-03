Un vescovo ticinese in terra Argentina

Dal Ticino in Argentina, con la fede nel cuore, alcuni abitanti di Medeglia partiranno per l’America del Sud per assistere alla consacrazione di un altro vescovo ticinese: don Marcelo Margni che diventerà ausiliario della diocesi di Quilmes, nella provincia di Buenos Aires.

Ma il sacerdote ha scoperto le sue origini tramite internet e alle ricerche genealogiche condotte da Aurelio Scerella come riporta la RSI.

La celebrazione avrà luogo il 16 marzo alle 19 nella cattedrale di Quilmes.

(Red)