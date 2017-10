Una fede ragionata, vissuta e praticata

Chi conosce bene la storia e la musica degli U2 - storico gruppo rock irlandese - in particolare del loro cantante Bono, si sarà già trovato confrontato con il sottofondo biblico e religioso presente in molte canzoni. Le dichiarazioni di Bono sulla sua fede sono comparse in passato in televisione o sui giornali. In queste settimane hanno però fatto parlare le fotografie, divulgate su Twitter, di Bono che riceve l’Eucarestia e che posa con alcuni fedeli alla fine della Messa in una parrocchia di Bogotà, città della Colombia dove si trovava in tournée. Come dire: le sue non sono solo parole, ma fede vissuta, anche nel contesto ecclesiale.

Alcuni presenti hanno raccontato che Bono è entrato nella chiesa da solo sedendosi in disparte e che poi si è alzato per mettersi in fila a fare la comunione. Finita la Messa è stato avvicinato da molte persone che gli hanno chiesto di fare una foto: egli ha simpaticamente posato con loro. Bono ha recentemente partecipato a un programma televisivo americano dedicato alla fede e ai Salmi dell’Antico testamento durante il quale ha spiegato le riflessioni maturate in un pellegrinaggio a Gerusalemme: «Ero là con la mia famiglia, e andai sul Golgota. Vi trascorsi un po’ di tempo, da solo, dove la morte è morta. Pensavo proprio questo: “Qui la morte è morta”».

A proposito della morte, Bono ha aggiunto che «non ha più potere su di me come ne ha avuta a 14 anni, quando è morta mia madre. Una parte della nostra psicologia si basa sulla paura della morte. La Scrittura dice che ora vediamo come in uno specchio, ma allora vedremo faccia a faccia. Sapendo ciò, la vita è più facile. Io non vedo l’ora di vederci chiaro, su tutto!». Bono ha poi riflettutto su un aspetto sottolineato dai Salmi: «La cosa più difficile che richiedono i salmi è l’onestà. Leggo la Sacra Scrittura e vi trovo adulteri, assassini, egomaniaci… Quello che David fa al marito di Betsabea è incredibile… È un passaggio così buio. Ma nei Salmi successivi si riflette tutta la grazia e la redenzione. È l’onestà a caratterizzare questi versi. Non possiamo piacere a Dio se non essendo brutalmente onesti. Questa è la radice del nostro rapporto con Dio. L’unico problema che Dio non può risolvere è quello che proviamo a nascondere».

Il leader del gruppo irlandese aveva in precedenza parlato della figura di Gesù in un’intervista trasmessa dalla televisione nazionale irlandese RTÉ. «La persona di Cristo è il mio modo per capire Dio. «Prego per arrivare a capire la volontà di Dio», ha aggiunto. «Preghiamo con i nostri bambini, leggiamo le Scritture… Non è una cosa regolare, a volte andiamo in chiesa la domenica». «In genere preghiamo per le persone che conosciamo che stanno lottando contro qualcosa, come una malattia.

Per Bono, «“chi è Cristo?” è «la domanda fondamentale per il cristiano. Non penso che sia facile liquidarla dicendo “un grande pensatore” o “un grande filosofo”. Diceva di essere il Messia ed è stato crocifisso. È stato messo in croce perché diceva di essere il Figlio di Dio. Dal mio punto di vista, o era il Figlio di Dio o era pazzo». «Trovo difficile accettare che milioni e milioni di vite, metà del mondo, per duemila anni siano state toccate, abbiano sentito la propria vita toccata e ispirata da un pazzo. Non ci credo». «Credo che Gesù sia realmente Dio, che sia risorto dai morti e che ciò che ha promesso si realizzerà».

Bono, al secolo Paul David Hewson, è nato nel 1960 a Dublino da padre cattolico e madre protestante. Fu educato alla fede cattolica per scelta dei genitori, scelta che più in là divenne anche sua. Perse la madre a 14 anni, fatto che lo scosse profondamente. Qualche mese dopo, durante il primo anno delle Superiori, incontrò Alison Stewart, che fu la sua fidanzata da quel 1975 fino al 1982, anno in cui si sposarono. Dalla loro unione sono nati quattro figli.

Conosciuto è anche l’impegno umanitario di Bono, soprattutto a favore dell’Africa. Dal 1999 è stato via via sempre più coinvolto nella campagna per l’azzeramento del debito dei Paesi del terzo mondo e per la difficile situazione del continente africano.

(Red)