Una Messa del Papa a Ginevra?

Il Papa sarà in Svizzera il prossimo 21 giugno in occasione del 70esimo del Consiglio Ecumenico delle Chiese, organismo che riunisce le principali confessioni cristiane e che ha sede a Ginevra. La visita è incentrata sul tema: "Camminando, pregando, lavorando insieme". Ne hanno parlato oggi in Vaticano il Segretario generale del Consiglio Ecumenico delle Chiese, Olav Fykse Tveit e il cardinale Kurt Koch, svizzero e presidente del Pontifico Consiglio per la Promozione dell'Unità dei Cristiani.

Al centro della giornata ginevrina del Papa ci sarà la visita alla sede del Consiglio Ecumenico. “La visita – come ha spiegato ai microfoni di Radio Vaticana Olav Fykse Tveit - sarà un’occasione e un modo molto speciale per celebrare il 70mo anniversario di un lavorare e pregare insieme per l’unità della Chiesa. E anche per trovare modi per offrire una testimonianza cristiana comune e un servizio per la giustizia e la pace nel mondo. Avviene nel momento in cui stiamo per terminare la riunione del Comitato centrale del Consiglio Ecumenico, che si riunisce ogni due anni. Ci siamo organizzati in maniera tale che i membri del Comitato centrale possano continuare ed essere presenti durante la visita di Papa Francesco. I dettagli del programma della visita al Consiglio Ecumenicosaranno diffusi successivamente”.

Come sottolinea il bollettino diffuso dalla Sala Stampa del Vaticano, il Papa durante l’incontro parteciperà alla riunione del Comitato centrale del Consiglio Ecumenico e si attende che vi rivolga un discorso. Ci sarà anche un momento di preghiera tra le diverse confessioni cristiane. Il cardinale Koch ha espresso soddisfazione per questo importante evento.

Riguardo al programma della visita, che è ancora in discussione, il Vaticano nel suo bollettino annuncia che si attende da parte del Papa una visita di cortesia al presidente della Confederazione elvetica, la visita al Centro Ecumenico e - su invito della Conferenza episcopale svizzera - il Papa potrebbe anche celebrare una Santa Messa per la comunità cattolica e altri pellegrini. Il rientro a Roma di Francesco è previsto la sera dello stesso giorno. Il programma comunque è ancora in fase di discussione e sarà presentato successivamente nella sua versione definitiva.

