"Una Pasqua di speranza per gli haitiani"

intervista di Cristina Vonzun

Abbiamo pensato di proporre ai lettori del GdP in questa Settimana Santa, ogni giorno, una pagina che favorisca la riflessione personale in attesa della Pasqua. La storia che arriva da Haiti è una storia di Pasqua, perché racconta in parole e fatti il sogno di un risurrezione possibile, anche se forse inizia con la narrazione di una realtà difficile e povera, dove la speranza sembra soccombere davanti ai problemi immani dell’isola. «Siamo circondanti da un mare di necessità», così ci raccontano al telefono da Haiti Nicole Agustoni e Nicola Di Feo due dei tre volontari (il terzo è Francisco Fabres) inviati dalla Diocesi di Lugano tramite la Conferenza missionaria della Svizzera italiana nell’isola per un progetto educativo ideato in cooperazione con la diocesi haitiana di Anse-à- Veau-Miragôane.

I volontari ticinesi sono ad Haiti da qualche mese per un progetto inteso a favorire il miglioramento della professionalità dei docenti delle 90 scuole gestite dalla Chiesa cattolica in questa regione. Nell’isola lo Stato -in campo educativo e non solo- è di fatto assente. Da un mese circa i volontari sono impegnati a visitare le strutture scolastiche distribuite nel territorio della diocesi dove operano. L’obiettivo è quello di raccogliere dati quantitativi e qualitativi in vista dell’elaborazione più dettagliata dell’ordine delle priorità che il progetto dovrà seguire. «Stiamo cercando di avere un’idea delle comunità in cui queste scuole sono inserite. La differenza tra realtà e realtà è palese: nei villaggi di montagna si fa lezione sotto un albero, in città ci sono più strutture, anche se la Chiesa riesce ad essere presente, spesso solo grazie a dei partner internazionali. Molte scuole sono rimaste danneggiate dal terremoto. Se ricostruire una struttura scolastica è certamente una sfida, ricostruire il percorso delle persone è altrettanto urgente e per questo c’è bisogno di segni concreti da porre, segni che diano speranza», ci dicono i volontari.

Le vie di comunicazione ad Haiti sono precarie. Come fate a raggiungere le scuole nelle diverse aree della Diocesi?

Ci muoviamo soprattutto in moto su percorsi sterrati e sentieri, non ci sono infatti altre vie di comunicazione. Poi, per raggiungere alcune scuole situate in montagna non abbiamo altra possibilità che spostarci a piedi, camminando anche sei ore al giorno, tra andata e ritorno. Dopo Pasqua andremo con un’imbarcazione su un’isola… anche se parlare di “barca” è un eufemismo; diciamo che si tratta di una specie di zattera che però non è in grado di reggere onde troppo alte, tanto che abbiamo dovuto rinviare la traversata prevista nelle scorse settimane perché il mare era troppo agitato. Un’altra area della diocesi l’abbiamo potuta raggiungere solo a cavallo.