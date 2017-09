Una porta aperta ai bisogni della gente

di Ilaria Sargenti

«In ambito civile, una coppia che condivide il cammino per trent’anni celebra le nozze di perla. Non suoni blasfema questa similitudine; di fatto suor Franca e don Gianfranco sono state e continuano ad essere due perle preziose al servizio di tutta la comunità parrocchiale». Ci scrive così, il presidente della Fondazione Presenza Sud di Mendrisio, signor Flavio Foletti, per farci presente che in questi giorni suor Franca Valente e don Gianfranco Quadranti festeggiano trent’anni di servizio al Centro Presenza Sud. «Il loro è un “saper fare” che ha origine nel loro “saper essere”, alimentati da una fede vissuta nel quotidiano e trasmessa ogni domenica. Chi suona alla porta di Presenza Sud si sente accolto ed ascoltato da due “padroni di casa” attenti alle necessità delle persone e del Centro stesso».

Suor Franca è in Svizzera dal 1977 per diventare suora nella Congregazione delle Suore della Santa Croce di Menzingen. Dopo la sua professione religiosa nel 1982 continua gli studi teologici a Friborgo e nel 1987 arriva a Mendrisio. Una vita al Centro Presenza Sud...

Decisamente. Abito, con altre consorelle, al Centro. Quindi le porte sono sempre aperte per chi passa, per chi ha bisogno di parlare. Oltre alle nostre attività c’è questa quotidianità, molto semplice: persone, storie, incontri. Innumerevoli in questi 30 anni.

Oltre a questo servizio quotidiano, informale, quali sono le attività che proponete?

Fino a qualche anno fa offrivamo, grazie alle competenze di suor Pierluigia Bolzonello, un servizio di infermeria a domicilio. Ora curiamo anzitutto le celebrazioni domenicali, la catechesi per la Prima Comunione, la colonia estiva in montagna. Quest’anno si sono iscritti 44 bambini. Insegno religione alle Elementari. Poi organizzo il tradizionale mercatino d’Avvento in collaborazione con altri volontari e con le mamme coordino lo spazio voluto per i bambini durante la Messa domenicale: ai piccoli viene spiegato il Vangelo in un locale separato fino al Credo, momento in cui raggiungono le famiglie in chiesa. Bisogna inoltre curare la casa del Centro. In questo sono aiutata dalle altre due consorelle: suor Pierluigia e suor Egidia Vidori arrivata qui lo scorso anno da Olivone. Bisogna poi coordinare gli eventi che si svolgono al Centro come i corsi per fidanzati, concerti, feste e altri. Sono attività diverse una dall’altra ma tutte importanti per fare del Centro un luogo di incontro e di presenza cristiana.