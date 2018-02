Una storia di impresa femminile

Pochi di coloro che passano su via San Gottardo a Massagno e guardano la sede del Giornale del Popolo sanno che al suo posto vi era un grande parco che contornava una villa, situata più su, all’altezza della fermata dell’autobus.

Quell’antica dimora fu la prima sede della tipografia Buona Stampa, avviata cento anni or sono dall’allora giovane Congregazione femminile di Saint-Augustin. La presenza delle suore assicurò, all’editoria cattolica ticinese, un sostegno durato 80 anni. L’anniversario offre l’occasione di ricordare - grazie alle memorie inedite di suor Elise Lenherr - gli inizi di quella che a momenti fu una vera e propria avventura, intrapresa con scarsi mezzi finanziari e altrettanto scarse risorse umane.

Dal Vallese al Ticino

Tutto ebbe inizio con la visita del giornalista ticinese Giovan Battista Mondada al sacerdote Louis Cergneux, fondatore, nel 1906 con madre Marie-Thérèse Sidler, dell’Opera Saint-Augustin (la Congregazione femminile aveva tra gli scopi principali quello dell’apostolato della stampa). Mondada si era recato a Vernayaz, in Vallese, a trovare il figlio che aveva sposato una ragazza del posto. Conoscendo la sensibilità di padre Cergneux per l’editoria, Mondada raccontò delle grandi difficoltà in cui versava la stampa cattolica in Ticino.

Una storia femminile

Un aspetto difficile da risolvere per il sacerdote era la questione del personale: in Vallese non c’era nessuno da inviare a Lugano. Fu così che Giovan Battista Mondada si mise alla ricerca di ragazze che fossero disposte a soggiornare a Saint-Maurice per imparare i mestieri legati all’arte tipografica (compositrice o macchinista) in vista della futura stamperia ticinese. Tra i nomi che si possono leggere negli scritti di suor Elisa Lenherr figurano quelli di Beatrice Donati, Carolina Pedrazzini, Giulia Quaglino, Luisa Sandri, Ida Fonti, Caterina Galli, Giovanna Liberini, Olimpia Fugazza.