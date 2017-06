Un’estate ricca di esperienze preziose

Diamo un’occhiata ai diversi siti diocesani per scoprire le tante proposte per questa estate: per i piccoli o per i più grandi, l'offerta è davvero ampia e per tutti i gusti.

di Silvia Guggiari

Anche se le temperature lo indicavano già da diverse settimane, da qualche giorno siamo ufficialmente entrati nella stagione estiva, le scuole sono finite ed è tempo solamente di pensare a come spendere al meglio questi mesi preziosi per tutti, ma ancor di più per i nostri ragazzi.

Basta dare un’occhiata ai diversi siti diocesani per capire che le proposte per questa estate sono davvero tante: per i piccoli o per i più grandi, per chi vuole rimanere in Svizzera o per chi ha voglia di allargare i propri orizzonti, e ancora, per chi voglia fare un servizio o per chi vuole divertirsi e stare in amicizia.

Da qualche giorno è anzitutto iniziato il Grest con il motto “Per di qua”: 12 colonie diurne in tutto il Cantone con 300 animatori e 1500 bambini. Una proposta che in pochi anni ha raccolto la simpatia di ragazzi e genitori per la bellezza delle attività proposte.

Ad Airolo e Camperio si svolgeranno da domani all’8 luglio i due campi di Azione cattolica: rispettivamente per i bambini dai 7 agli 11 anni e per i ragazzi dagli 11 ai 16.

Pastorale giovanile propone invece tre esperienze diverse fra loro: un campo missionario in Uganda (17-31 luglio), il ciclopellegrinaggio che attraverserà i luoghi della Riforma protestante (dal 1° al 10 agosto) e la settimana di ritiro a Taizé (dal 13 al 20 agosto, sono ancora aperte le iscrizioni).

Per gli amanti dell’escursionismo un gruppo di amici ha invece organizzato un pellegrinaggio pedestre di 208 chilometri, con metà Sachseln, in occasione dei 600 anni dalla nascita di San Nicolao della Flüe (27 luglio-5 agosto).

La Conferenza missionaria della Svizzera italiana propone invece due campi estivi in Sicilia (uno dal 3 al 21 luglio e l’altro dal 24 luglio all’11 agosto), a sostegno dei giovani migranti.

Infine, come ormai da vent’anni, si svolgerà a Leontica la Colonia del Piccolo Principe, organizzata dall’omonima scuola. Dal 25 luglio al 5 agosto bambini ed educatori passeranno giorni spensierati all’insegna della citazione evangelica: “Signore, insegnaci a pregare”.