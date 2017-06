"Unità dei cristiani necessaria più che mai"

"Fratelli e sorelle, grazie della testimonianza che voi date oggi qui. Grazie, Ci fa bene a tutti. Fa bene a me, pure. A tutti". Così il Papa si è rivolto, nella Veglia ecumenica di Pentecoste al Circo Massimo, alle decine di migliaia di partecipanti, provenienti da 120 paesi del mondo, al Giubileo d'Oro del Rinnovamento Carismatica Cattolico, promosso dall'International Catholic Charismatic Renewal Services (Iccrs) e dalla Catholic Fraternity (Cf). A Roma è presente pure una delegazione di ticinesi (una trentina), accompagnati dal frate cappuccino padre Eraldo Emma e dal diacono permanente e responsabile del Rinnovamento carismatico per la Svizzera italiana, Enrico Berardo.

"Oggi siamo qui come in un cenacolo ma a cielo aperto, perché non abbiamo paura - ha detto tra gli applausi -, e anche con il cuore aperto alla promessa del Padre. Siamo venuti tutti noi credenti, tutti quelli che professiamo che Gesù è il Signore, molti sono venuti da diverse parti del mondo, e lo Spirito Santo ci ha unito per stabilire legami di amicizia fraterna, che ci incoraggiano nella strada verso l'unità: l'unità per la missione, non per essere fermi, no, per la missione, per proclamare che Gesù è il Signore".

"Per testimoniare che la pace è possibile - ha proseguito Francesco -. Ma è possibile se noi stiamo in pace tra noi, ma se noi accentuiamo le differenze, siamo in guerra tra noi non possiamo annunciare la pace.È possibile mostrare che abbiamo differenze, questo è ovvio, abbiamo differenze ma vogliamo essere una diversità riconciliata: questa parola non è mia, è di un fratello luterano, diversità riconciliata".

Il Papa ha ricordato che "oggi abbiamo scelto di riunirci qui, in questo luogo, perché qui durante le persecuzioni venivano martirizzati dei cristiani per il divertimento di chi stava a guardare. Oggi ci sono più martiri di ieri, cristiani. Quelli che uccidono i cristiani, prima di ucciderli non domandano loro 'tu sei ortodosso? tu sei evangelico? o luterano?'. Sei cristiano? Sgozzato. Oggi ci sono più martiri dei primi tempi: questo è l'ecumenismo del sangue, Ci unisce la testimonianza dei martiri di oggi in diverse parti del mondo il sangue dei cristiani viene sparso. Oggi è più necessaria l'unità dei cristiani: camminare insieme, lavorare insieme, amarci e insieme cercare di spiegare le differenze, metterci d'accordo, ma in cammino. Se noi rimaniamo fermi, senza cammino, mai ci metteremo d'accordo, perché lo Spirito ci vuole in cammino".

Il Pontefice, a 50 anni dalla nascita, ha definito Rinnovamento Carismatico Cattolico "una corrente di grazia", evidenziando le caratteristiche, "Battesimo nello Spirito Santo, preghiera di lode e servizio all'uomo", come "unite fra loro".

"Grazie Rinnovamento Carismatico Cattolico per quello che avete dato alla Chiesa in questi 50 anni - ha concluso -. La Chiesa conta su di voi, sulla volta fedeltà alla parola, la disponibilità al servizio, a condividere con tutti nella Chiesa il Battesimo nello Spirito Santo, lodare il Signore, camminare insieme con i cristiani di diverse chiese, servire i poveri e gli infermi: questo si attendono la Chiesa e il Papa da voi, da voi tutti che siete entrati in questa corrente di grazia".

(Ats/Red)