Vaticano, si dimette mons. Viganò

La Sala Stampa Vaticana ha annunciato che papa Francesco ha accettato la rinuncia di monsignor Dario Edoardo Viganò, Prefetto della Segreteria per la Comunicazione. Fino alla nomina del nuovo Prefetto, quest'ultima sarà guidata dal Segretario del Dicastero, monsignor Lucio Adrián Ruiz.

Il Pontefice ha dato il suo ok, ma "non senza qualche fatica", e invita mons. Viganò a proseguire nel suo lavoro di collaborazione al progetto di riforma (che prevede la fusione dell'Osservatore Romano all'interno dell'unico sistema comunicativo della Santa Sede e l'accorpamento della Tipografia vaticana) come assessore del Dicastero per la comunicazione.

Allegate al bollettino della Santa Sede sono state pubblicate anche la lettera del Pontefice a monsignor Viganò e quella del Prefetto dimissionario. In quest'ultima, datata il 19 marzo, si legge: "In questi ultimi giorni si sono sollevate molte polemiche circa il mio operato che, al di là delle intenzioni, destabilizza il complesso e grande lavoro di riforma che Lei mi ha affidato nel giugno del 2015 e che vede ora, grazie al contributo di moltissime persone a partire dal personale, compiere il tratto finale". Viganò chiede quindi a Francesco "di accogliere il mio desiderio di farmi in disparte rendendomi, se Lei lo desidera, disponibile a collaborare in altre modalità". Allo stesso tempo Viganò auspica che questo “farsi in disparte” sia "occasione feconda di rinnovamento" e per "rinascere dall’alto».

Nella sua lettera di risposta, firmata oggi 21 marzo e subito pubblicata dal Vaticano, papa Francesco dice, come detto, di accettare queste dimissioni "non senza qualche fatica": "A seguito dei nostri ultimi incontri - si legge nel testo - e dopo aver a lungo riflettuto e attentamente ponderate le motivazioni della sua richiesta a compiere “un passo indietro” nella responsabilità diretta del Dicastero per le comunicazioni, rispetto la sua decisione e accolgo, non senza qualche fatica, le dimissioni da Prefetto".

Le polemiche a cui fa riferimento Viganò erano scoppiate dopo la presentazione a Roma della collana “La teologia di Papa Francesco”, edita dalla Lev, il 12 marzo, durante la quale il prefetto della Comunicazione aveva letto una lettera di Benedetto XVI che contestava lo "stolto pregiudizio" sulla formazione teologica di Francesco e sottolineava la "continuità interiore" tra i due pontificati.

Nella stessa lettera il Papa emerito declinava l’invito a scrivere un contributo sulla collana, spiegando che: "In tutta la mia vita è sempre stato chiaro che avrei scritto e mi sarei espresso soltanto sui libri che avevo anche veramente letto. Purtroppo anche solo per ragioni fisiche non sono in grado di leggere gli 11 volumetti nel prossimo futuro, tanto più che mi attendono altri impegni che ho già assunto". Questo paragrafo era stato letto a voce da Viganò ai giornalisti presenti, ma non trascritto nel comunicato diffuso dalla Santa Sede. Giorni dopo è emerso anche il fatto che il Vaticano avesse “ritoccato” la foto della lettera di Ratzinger, sfuocando il paragrafo in questione.

(Red)