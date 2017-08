"In Venezuela ogni giorno è peggio"

di Cristina Vonzun

Don Angelo Treccani in questi giorni è in Ticino per un breve periodo di riposo prima di ripartire alla metà di agosto (se ci sarà il volo aereo, vista la situazione) alla volta del Venezuela. Don Angelo è presente dal 1983 nel Paese latino americano: in quell’anno iniziò il progetto missionario diocesano a El Socorro, una località in una zona rurale del Venezuela. Oggi don Angelo si occupa di una fattoria e di un foyer per ragazzi in difficoltà, ma collabora anche con il parroco per la celebrazione delle Messe e per la catechesi. Anche se El Socorro è lontano da Caracas dove sono concentrate le maggiori manifestazioni contro Maduro, la zona non è stata risparmiata dalla corruzione e dalla miseria che accompagnano questa e la precedente dittatura di Chavez. «La violenza e i furti sono aumentati molto anche da noi durante questi ultimi anni. In Venezuela si stava bene prima di Chavez e Maduro, c’erano i poveri, oggi invece si è travolti dalla miseria. La gente non sa cosa mangiare. La corruzione è un fenomeno quasi normale. Da noi, in campagna, aspettavamo per inizio maggio la semenza per i campi, ma l’abbiamo ricevuta solo a giugno. Per averla a tempo opportuno, avremmo dovuto pagare una tangente», racconta il missionario.

La puntata che la trasmissione della RSI "Strada Regina" ha dedicato a don Angelo:

Nella sua analisi don Angelo ci racconta di un potere conquistato da Chavez grazie a grandi promesse e moltissimi crediti distribuiti senza logica a chiunque. Una politica disastrosa che ha svuotato le casse dello Stato venezuelano e che il successore Maduro ha continuato solo per non perdere il potere. Oggi il Paese è alla fame, la gente scende in piazza a protestare e la Chiesa sostiene come può la voce del popolo affamato.