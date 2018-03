Verso la Settimana Santa

di Silvia Guggiari

Ci introduciamo alla Settimana Santa, la più importante dell’anno, piena di riti, di gesti e di tradizioni. Con don Emanuele Di Marco, direttore dell’Oratorio di Lugano, proviamo a dare una lettura attuale e concreta di ciò che vivremo nei prossimi giorni.

Oggi nelle chiese verrà letta la Passione di Cristo. Don Emanuele, come possiamo vivere al meglio l’ascolto di questa lettura rendendola attuale nella nostra vita?

La liturgia è già attuale: noi non solo stiamo facendo memoria di quello che è stato, ma anzi stiamo in effetti vivendo quello che è successo. Questo è il primo punto essenziale per sentirci partecipi: quello a cui assistiamo è il memoriale, ovvero l’attualizzazione. Gli abiti, gli oggetti, le azioni liturgiche favoriscono a vivere il mistero che viene celebrato. Un esercizio che funziona sempre con i più piccoli, ma anche con i grandi, è quello di riconoscere i ruoli di questi racconti. La Settimana Santa è ricca di incontri, di decisioni, di scelte, di rancori e di speranze. Dobbiamo dunque riuscire a dare un profilo a ciascuno, secondo quella che è la propria condizione, in modo da riuscire a coglierne ogni aspetto. Questo è possibile perché quei protagonisti di allora in fondo hanno vissuto la vita e i drammi che viviamo anche noi nella nostra quotidianità: sul lavoro, in famiglia, nel tempo libero, a scuola... e allora non è più qualcosa del passato, ma di estremamente presente ed importante.

Poi giovedì si entrerà nel triduo pasquale. Primo memoriale sarà quello della “lavanda dei piedi”: cosa ci dice questo gesto oggi?

La “lavanda dei piedi” è un gesto di servizio, di un maestro che non disdegna per nulla il fatto di lavare i piedi ai suoi discepoli, di fare discorsi molto seri e in tutta franchezza, in cui l’aspetto della verità non viene mai meno, come non manca il desiderio di correggere dove ci sono errori e di perdonare quando questi sbagli possono essere enormi. Sono passi essenziali per la nostra vita.

Arriviamo al Venerdì Santo. La Chiesa ci invita al digiuno, ma da cosa? E perché?

Noi pensiamo che con il digiuno possiamo fare qualcosa per i poveri, ma sono due cose diverse. Il digiuno non serve agli altri, serve solo a me, perché attraverso di esso mi rendo conto di ciò che è veramente fondamentale per la mia vita. Dove io ripongo la mia forza? Ai ragazzi faccio l’esempio che se io non riesco a dire di no a giocare con la Play Station all’infinito vuole dire che è lei padrona della mia vita. Nel tempo di Quaresima, il digiuno, insieme all’elemosina e alla preghiera, serve proprio per ribaltare le cose: riprendere in mano la propria vita laddove sia in balia delle mode, degli oggetti, dei giudizi degli altri...

Un qualcosa indubbiamente faticoso...

Certamente. La parola sacrificio, che in latino deriva da sacrum facere, ovvero rendere sacro, ci aiuta a capire la dimensione inevitabile della nostra vita: il dolore e la sofferenza senza prospettiva sono qualcosa di massacrante, ma se invece li vediamo alla luce di un incontro del Signore, di una Pasqua, allora tutto cambia veramente. Non c’è Venerdì Santo senza Pasqua, ma è anche vero che non c’è Pasqua senza Venerdì Santo.

Infine, la Domenica di Pasqua. Come si può spiegare la Risurrezione ai più piccoli?

Gesù vuole portare un messaggio nuovo, di speranza: riesce addirittura a farcelo vedere dove noi non avremmo mai osato chiedergli, in un punto che sembrava così impossibile da oltrepassare. E allora anche tutte le persone care che non sono più con noi, le vediamo in quella luce che il Signore ci ha promesso.