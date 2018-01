Visita del Papa: "Troppo poveri per il viaggio"

di Ilaria Sargenti

È una realtà da noi lontana, non solo geograficamente, quella in cui si trova ad operare suor Nadia Gianolli, originaria di Mendrisio. Con la sua congregazione, le Piccole figlie del Sacro Cuore di Gesù, si trova a Peralvillo, un paese di recente fondazione, in Perù, 75 chilometri a nord di Lima. «Ci troviamo sulla costa, dalla nostra casa si vede il Pacifico. L’entroterra è desertico, ben diverso dalla zona amazzonica del Paese, o da quella montagnosa, la Sierra. La gente qui è arrivata dalla montagna, in cerca di lavoro e di condizioni di vita più facili», ci spiega suor Nadia, mentre si sta preparando, dopo un mese di soggiorno in Italia e in Ticino, a rientrare in Perù. Proprio in tempo per vivere la visita di Francesco che in Perù arriverà giovedì nel tardo pomeriggio per restarvi fino a domenica. Con una consorella accompagnerà una decina di persone del suo paese a Trujillo, la città del Nord dove il Papa si recherà sabato. «Per la gente del mio paese il viaggio in autobus fino a Trujillo, 50 franchi circa, è molto caro. Non se lo può permettere. Inoltre devo dire che la visita di Francesco non è molto sentita, non se ne parla, almeno fino a un mese fa, prima della mia partenza per l’Italia».

Suor Nadia e altre tre sorelle si occupano della gestione di una Parrocchia, quella di Peralvillo, che non può contare su di un parroco. «Il sacerdote arriva la domenica mattina unicamente per la celebrazione della Messa festiva. Per il resto dobbiamo organizzare noi la vita della Parrocchia, aiutate dai laici». In particolare suor Nadia si occupa della pastorale parrocchiale e vocazionale, coordinando anche e soprattutto la catechesi per bambini e adulti in preparazione ai vari Sacramenti. «Il mio compito consiste nell’andare nelle scuole e nella famiglie a chiedere chi voglia essere battezzato, chi voglia fare la Prima Comunione, la Cresima». I matrimoni sono quasi inesistenti: su 15mila abitanti le coppie registrate sono una cinquantina, le altre sono conviventi. «Lo scorso anno abbiamo celebrato due matrimoni. Ma in generale non ci si sposa, nemmeno in Comune», ci racconta suor Nadia. «Le ragazze madri sono moltissime, le famiglie poche e spesso si tratta di famiglie allargate, dove il capofamiglia non è il padre di tutti i figli».

Insomma, chi si immagina che la popolazione peruviana sia in generale molto attaccata alla religione, soprattutto ad una religione tradizionale, si sbaglia. «È così sulle Ande: quando ci sono stata vedevo gente andare a Messa alle sette di mattina, in settimana, e poi la chiesa riempirsi di nuovo per la Messa successiva. Qui sulla costa no, non è così». Un fenomeno relativamente nuovo è quello del proliferare delle sette: «Qui in paese saranno un decina, ma mi sembra di capire che è un problema comune a tutto il Paese».