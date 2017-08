Due film vietatissimi ai minori

Due film vietatissimi ai minori sono in circolazione o stanno per arrivare nelle sale ticinesi. La Commissione cantonale dei film per giovani ha visionato La Torre nera, che arriverà presto in Ticino, vietandone la visione ai minori di 12 anni. Of limits per i minori di 16 anni invece la pellicola Atomic blonde già presente nella programmazione.