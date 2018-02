La regina non finisce di sorprendere

La sovrana Elisabetta ha fatto la sua apparizione alla London Fashion Week e si è seduta in prima fila accanto alla direttrice di Vogue America, Anna Wintour.

La regina Elisabetta non finisce di sorprendere. Nel pomeriggio ha fatto un'apparizione a sorpresa alla London Fashion Week e si è seduta in prima fila per seguire la sfilata dello stilista emergente Richard Quinn.

La sovrana si è accomodata accanto alla direttrice di Vogue America, Anna Wintour, e ha discusso con lei capi di alta moda presentati. È previsto che Elisabetta consegni allo stilista il Queen Elizabeth II Award, premio che porta il nome della sovrana dedicato ai migliori nuovi talenti britannici nella moda.

(Ats)