Roger, re anche sugli sci

A distanza di sei anni Roger “King” Federer è tornato ad essere il Numero 1 a tutti gli effetti. A 36 anni ha infatti scavalcato lo spagnolo Rafael Nadal al vertice ATP.

Da uno sport ad un altro, il Maestro si gode ora una meritata vacanza sugli sci a Lenzerheide, dove ha una villa in cui tiene anche le sue Coppe. Quando è stato avvistato sulla terrazza degli impanti non poteva non essere accolto dagli applausi degli altri turisti e fans. Dopo le imprese del campione elvetico, si può sorvolare sulla scelta della tenuta invernale…

(E.B)